Доглядаємо кімнатні рослини правильно: чим протерти листя від пилу

Кімнатні рослини є майже у кожній українській родині. Щоб вони добре росли, за ними треба правильно доглядати. Зокрема, їх потрібно правильно протирати, пише Telegram-канал «Комнатные цветы».

Для протирання листя рослин можна використовувати такі розчини:

- Вода з молоком у співвідношенні 1:1. Після протирання цим засобом на поверхні листя утворюється тонка плівка, яка додасть гарного блиску і захистить квіти від павутинного кліща.

- Розчин бурштинової кислоти 1 таблетка на 1 літр води. Цей засіб підвищить імунітет рослин та сприятиме нарощуванню зеленої маси.

- Спирт з гліцерином: на півлітра води знадобиться 2 столові ложки спирту і 1 столова ложка гліцерину. Цей засіб не тільки добре очищає листя від пилу, а й допомагає залікувати невеликі ушкодження.

- Лимонна кислота: в 1 склянці води розчиніть ¼ ч. л лимонної кислоти. Можна протирати листя та обприскувати, це додасть рослинам гарний глянсовий блиск.

Раніше «ФАКТИ» назвали п'ять головних правил пересадки кімнатних рослин навесні, а також три помилки, які шкодять кімнатним квітам. Також раніше ЗМІ назвали три кімнатні рослини, які принесуть у 2023 році багатство та благополуччя.

Фото: iceoom.com.ua

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