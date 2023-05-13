Доглядаємо кімнатні рослини правильно: чим протерти листя від пилу
Кімнатні рослини є майже у кожній українській родині. Щоб вони добре росли, за ними треба правильно доглядати. Зокрема, їх потрібно правильно протирати, пише Telegram-канал «Комнатные цветы».
Для протирання листя рослин можна використовувати такі розчини:
- Вода з молоком у співвідношенні 1:1. Після протирання цим засобом на поверхні листя утворюється тонка плівка, яка додасть гарного блиску і захистить квіти від павутинного кліща.
- Розчин бурштинової кислоти 1 таблетка на 1 літр води. Цей засіб підвищить імунітет рослин та сприятиме нарощуванню зеленої маси.
- Спирт з гліцерином: на півлітра води знадобиться 2 столові ложки спирту і 1 столова ложка гліцерину. Цей засіб не тільки добре очищає листя від пилу, а й допомагає залікувати невеликі ушкодження.
- Лимонна кислота: в 1 склянці води розчиніть ¼ ч. л лимонної кислоти. Можна протирати листя та обприскувати, це додасть рослинам гарний глянсовий блиск.
Раніше «ФАКТИ» назвали п'ять головних правил пересадки кімнатних рослин навесні, а також три помилки, які шкодять кімнатним квітам. Також раніше ЗМІ назвали три кімнатні рослини, які принесуть у 2023 році багатство та благополуччя.
Фото: iceoom.com.ua48
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram