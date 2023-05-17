Дайте герані це диво-добриво — і вона потішить вас буйним цвітінням
Герань є дуже популярною кімнатною рослиною, незважаючи на те, що вона може викликати алергію. Щоб герань цвіла і радувала буйною рослинністю, за нею потрібен правильний догляд. Telegram-канал «Дачные советы» розповів, як за допомогою одного диво-добрива можна значно прискорити зростання цієї домашньої рослини.
Для його приготування знадобиться:
1. Відстійна вода
2. Перекис водню
3. Йод.
Спосіб приготування:
Змішати 1 мл перекису із 1 літром води. Додати 0,6 мл йоду. Все добре перемішати.
Перед поливом герані переконайтеся, що земля абсолютно суха.
Зазначимо, що з герані також можна готувати цілющий відвар.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, які рослини можна поливати мінералкою, а також, чим краще протирати листя від пилу.96
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