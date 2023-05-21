Щоб петунія цвіла все літо, можете її обрізати: як доглядати за популярними влітку квітами

Барвисті квіти петунії привертають увагу в кожному саду. Вона цвіте все літо різноманітними кольорами на клумбі або як звисаюча рослина на балконі. З невеликим доглядом квітка буде радувати вас своїми прекрасними квітами рік за роком, пише сайт utopia.

Знайдіть для своєї петунії сонячне місце. Чим більше світла і тепла вона отримає, тим більше квітів виросте. Ніжні квіти не переносять поганої погоди. Тому місце має бути захищене від вітру та дощу. Зазвичай достатньо звичайного ґрунту для горщиків. Якщо листя жовтіє, рослині не вистачає заліза. Ви можете запобігти цьому, використовуючи спеціальний ґрунт для петуній.

Петунії ростуть на відкритому повітрі або в контейнерах. Ємкість повинна бути достатньо великою для коріння рослини. На відкритому повітрі петунія повинна знаходитися на відстані не менше 15 сантиметрів від сусідньої рослини. Дренаж допомагає запобігти перезволоженню.

Наповніть посадкову яму або діжку наполовину гравієм, шматочками глини або гранулятом. Вставте рослину, а решту заповніть ґрунтом.

Декоративні петунії чудово ростуть серед овочевих рослин або трав, сприятливих для бджіл. Поливайте петунію тільки тоді, коли ґрунт трохи підсохне. Чим більше сонця отримує ваша петунія, тим більше води їй потрібно. В особливо спекотні дні можна поливати двічі.

Також варто знати, що квіти віддають перевагу м'якій дощовій воді. Поливайте тільки коріння рослини, а не листя чи квіти. Кожні один-два тижні підживлюйте петунію органічним добривом для рослин. Також регулярно перевіряйте рослину на наявність шкідників. Прекрасна петунія особливо вразлива до цвілі та попелиці. Запобігайте цьому, уникаючи перезволоження.

Щоб ваша петунія цвіла все літо, ви можете її обрізати. Для цього регулярно видаляйте відцвілі або зів'ялі частини рослини за допомогою ножа або секатора. Але якщо ви видалите зів'ялі квіти, ваша петунія не дасть насіння, оскільки насіння утворюється тільки в квітках. Дайте насінню дозріти в теплому середовищі, поки насіннєві коробочки не розкриються. Зберігайте насіння в сухому прохолодному місці. З лютого ви можете пророщувати їх у приміщенні та пересаджувати в горщики.

Більшість петуній можуть добре перезимувати — навіть незважаючи на те, що вони часто продаються як однорічні рослини. Для цього восени обріжте рослину. Пагони повинні бути довжиною близько 20 сантиметрів. Занесіть рослину в зимове приміщення до перших заморозків.

Ідеально підійде світле місце з температурою від п'яти до десяти градусів. Поливайте рослину лише зрідка, щоб ґрунт не пересихав. Взимку петунія не потребує добрив, а наявність шкідників треба регулярно перевіряти.

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