Ніжна та запашна петунія: секрети вирощування

Неймовірно ніжні квіти петунії нагадують метеликів, що пурхають у саду. А аромат цієї квітки просто божественний! Петунія — квітка, яка асоціюється з безтурботністю та спокоєм, яких зараз так бракує. Може, тому так хочеться милуватися цією трепетною красою, згадувати дитинство. Невипадково ця квітка користується неймовірною популярністю у ландшафтних дизайнерів багатьох країн світу. Секретами вирощування петунії з «ФАКТАМИ» поділилася буковинська квітникарка Тетяна Кравченко, яка раніше розповідала про особливості вирощування дельфініуму.

«Минулого року у мене петунія цвіла, навіть коли випав сніг. Це було чудово»

— Цвіте петунія практично до морозів, — каже Тетяна Кравченко. — Своєю красою вона буквально заворожує. Знаєте, торік у мене петунія цвіла навіть коли випав сніг. Це було чудово красиво. Жаль, що я не сфотографувала цю красу.

— Як правильно виростити петунію?

— Дражоване насіння помістіть у лунки ґрунту у ящику через сантиметр. Присипати землею не треба. З пульверизатора окропіть водою та накрийте на пару днів плівочкою. Приблизно протягом 6−7 днів петунія повинна зійти (важливо, щоб температура була не менше 18 градусів). Поливайте рослину щодня дуже обережно. І обов'язково винесіть туди, де багато світла. Влітку через два місяці від моменту сходу петунія вже може розцвісти. Але якщо ви хочете, щоб це сталося швидше, придбайте саджанці. Перевага цього шляху в тому, що ви відразу побачите, чи вам подобається сорт.

«Дуже красивий сорт — „Полум'яний ранок“. Червона з білою серединкою квітка пахне, наче ваніллю»

— А сортів дуже багато. Які ж ваші улюблені?

— Наприклад, «Бургунді Фрост». Це бордова петунія з білою облямівкою. Вона наче оксамитова і дуже зараз популярна. А ще мені дуже подобається «Зоряна суміш». Яких тільки немає варіацій — бузкова з білим, фіолетова з білим, рожева з білим… Дуже гарний сорт — «Полум'яний ранок». Червона з білою серединкою квітка пахне, наче ваніллю. До речі, не всі сорти ароматні. Що цікаво, пахне практично вся фіолетова петунія. Дуже мені подобається розкішні сорти «Суперкаскадна» (квітка в діаметрі може досягати 9 сантиметрів) та «Мультифлора» (одночасно розквітають 15−20 кольорів).

За спостереженнями Тетяни Кравченко, фіолетова петунія зазвичай завжди пахне

— Як правильно доглядати за петунією?

— Відривайте відцвілі квіти, вони гальмують зростання. Раз на десять днів застосовуйте калійне добриво. А поливати петунію потрібно щовечора — вона любить вологу. Але надмірного поливу слід уникати. У похмурий день від нього утримаєтеся.

«У квартирі петунія цвісти не буде, інша справа — на відкритому балконі»

— З якими рослинами петунія не терпить сусідства?

— З тими, що її затіняють (понад 60 сантиметрів). А ось з чорнобривцями, братками, гвоздикою, бегонією, алісумом петунія може бути дуже дружна. Я якось навіть посадила петунію з алісумом в одному горщику. І цей тандем був чудовий! Не могла намилуватися цією красою.

Біла петунія неймовірно ніжна

— Чи можна вирощувати петунію у квартирі?

— Ні, у закритому приміщенні цвісти не буде, а ось на відкритому балконі — інша річ. Їй потрібне світло — причому 16 годин на добу.

— Тетяно, який ваш головний секрет у вирощуванні квітів?

— Знаєте, рослини треба любити і бути готовими доглядати їх, немов дітей. Тоді вони відгукнуться і будуть радувати своєю красою.

Фото з альбому Тетяни Кравченко

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