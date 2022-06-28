Чорнобривці — квіти яскраві та ароматні. А пелюстки їх — наче оксамитові. І яких тільки відтінків немає — жовті, лимонні, помаранчеві та навіть червоні. А цвітуть чорнобривці аж до морозів! Цікаво, що чорнобривці родом з Америки, а у XVI столітті були завезені до Іспанії і незабаром поширилися Європою. В Україні до чорнобривців особливе ставлення. Напевно, немає такої людини, яка не знала б пісню на слова Миколи Сингаєвського та музику Володимира Верменича «Чорнобрівців насіяла мати»… Для багатьох ці квіти асоціюються з дитинством та батьківським домом. Про те, як виростити таку красу, «ФАКТАМ» розповіла буковинська квітникарка Тетяна Кравченко, яка раніше поділилася секретами вирощування петунії та дельфініуму.

«В саджанці має бути добре розвинена коренева система»

— Чорнобривці — одні з найулюбленіших у моїй родині квітів, — каже Тетяна Кравченко. — Дуже люблю їх сама, подобаються вони й моїм дітям. Ще зараз не пізно ці квіти посіяти у відкритий ґрунт, але лише через півтора-два місяці вони почнуть цвісти. Раджу: якщо ви хочете прискорити процес і милуватися цвітінням чорнобривців найближчим часом, посадити саджанці. Це не клопітно, а краса неймовірна. Важливо садити квіти з любов'ю та готовністю доглядати їх, як дітей. Тоді рослина обов'язково відповість вам взаємністю та радуватиме вас своєю красою.

— Як правильно вибрати саджанець? Напевно, що він вищий, то кращий?

— Насамперед має бути добре розвинена коренева система. Також добре, коли є пишна крона — багато листя.

Чорнобривці яскраві та запашні

— А як правильно посадити саджанець?

— Жодних особливих складнощів. Головне — поливати перші 3−4 дні, щоб рослина прижилася. Але є ще невеликий секрет: якщо коріння укоротити (важливо не обрізати, а обірвати вручну) на чверть, рослина зростатиме швидше. Інакше дуже «думатиме».



— Поливати чорнобривці треба часто?

— Це потрібно робити за необхідності. Як тільки бачите, що земля підсохла, полийте. Зів'ялі квіти обов'язково обривайте, тоді цвітіння на кущі буде більш пишним.

— Які добрива потрібні чорнобривцям?

— Рекомендую калійні. Взагалі вони підійдуть практично для всіх кольорів. Але слід зазначити, що чорнобривці невибагливі. Особливого догляду не вимагають.

«Прекрасне поєднання — з алісумом, обрієтою, петунією, абелією»

— Тетяно, а з якими рослинами чорнобривці особливо дружні? Адже, як відомо, не всі квіти уживаються на клумбі.

— Прекрасне поєднання — з алісумом, обрієтою, петунією, абелією. Ці квіти не тільки добре уживаються разом, а й утворюють гарні ландшафтні композиції. Чорнобривці люблять сонце, але їх можна садити й в півтіні. Особливо дружна з чорнобривцями капуста. Найкраще рішення — посадити їх між її рядами. Ці квіти своїм ароматом відлякують шкідників. Зокрема, білокрилку.

Чорнобривці бувають різних кольорів – наприклад, жовті

— Чи можна виростити чорнобривці в горщику у квартирі?

— Ні, ця квітка, як і петунія, любить сонце, тому приміщення для неї не підходить. Але завжди можна знайти вихід. Наприклад, можна посадити чорнобривці на відкритому балконі. Тоді вони радуватимуть своєю красою не лише вас, а й багатьох інших людей, які вміють цінувати красу природи. При цьому пам'ятайте, що чорнобривці — рослина однорічна, тобто наступного року вже не виросте.

А про те, як виростити у себе на клумбі лаванду, «ФАКТИ» розпитали власницю сімейного розплідника лаванди на Черкащині Олену Павлову.

Фото з альбому Тетяни Кравченко

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