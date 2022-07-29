Червона рута: як легендарну квітку кохання виростити вдома

Червону руту називають квіткою кохання. Вона оспівана у піснях, про неї склали легенди. Проте виростити її можна, виявляється, і у домашніх умовах. Про особливості цієї квітки «ФАКТАМ» розповіла буковинська квітникарка Тетяна Кравченко, яка раніше поділилася секретами вирощування пеларгонії.

«Їй до вподоби напівтінь й волога»

— Червона рута має кілька назв, ще на неї кажуть монарда або бергамот, — розповідає Тетяна Кравченко. — І хоча її додають до чаю, це не той бергамот, про який пишуть у складі магазинного напою. Аромат схожий, можливо, тому так і називається. Цей запах неймовірний! Це квітка, в яку не можна не закохатись.

Цвіте вона зазвичай до кінця вересня. Якщо ви хочете посадити квітку зараз і милуватися цвітінням вже найближчим часом, купуйте саджанець з пуп’янками.

Аромат монарди неймовірний

— Як доглядати за рослиною?

— Вона не любить прямих сонячних променів. Їй до вподоби напівтінь й волога. Тоді червона рута розростається пишним кущем. Коли ви посадили саджанець, поливайте його у перший тиждень щовечора з розрахунку не менше літра на кущ.

Червона рута – квітка, в яку не можна не закохатись

«Червона рута відчуває себе королевою в саду»

— Правда, що червона рута насправді жовта й лише на Івана Купала стає червоною?

— Мова йде про дику руту, що росте в лісах. Гібридна, окультурена рута колір не змінює. Є монарда червона, бузкова, рожева й навіть біла…

Монарда може бути рожевою, червоною, бузковою…

— З якими рослинами руту саджати не варто?

— Високорослій руті ніяке квіткове сусідство не заважає. А от вона може глушити інші квіти. Червона рута відчуває себе королевою в саду.

Раніше квітникарка Тетяна Кравченко розповіла про особливості вирощування петунії.

Фото з альбому Тетяни Кравченко

162

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter