Червона рута: як легендарну квітку кохання виростити вдома
Про особливості цієї квітки «ФАКТАМ» розповіла буковинська квітникарка Тетяна Кравченко, яка раніше поділилася секретами вирощування пеларгонії.
«Їй до вподоби напівтінь й волога»
— Червона рута має кілька назв, ще на неї кажуть монарда або бергамот, — розповідає Тетяна Кравченко. — І хоча її додають до чаю, це не той бергамот, про який пишуть у складі магазинного напою. Аромат схожий, можливо, тому так і називається. Цей запах неймовірний! Це квітка, в яку не можна не закохатись.
Цвіте вона зазвичай до кінця вересня. Якщо ви хочете посадити квітку зараз і милуватися цвітінням вже найближчим часом, купуйте саджанець з пуп’янками.
— Як доглядати за рослиною?
— Вона не любить прямих сонячних променів. Їй до вподоби напівтінь й волога. Тоді червона рута розростається пишним кущем. Коли ви посадили саджанець, поливайте його у перший тиждень щовечора з розрахунку не менше літра на кущ.
«Червона рута відчуває себе королевою в саду»
— Правда, що червона рута насправді жовта й лише на Івана Купала стає червоною?
— Мова йде про дику руту, що росте в лісах. Гібридна, окультурена рута колір не змінює. Є монарда червона, бузкова, рожева й навіть біла…
— З якими рослинами руту саджати не варто?
— Високорослій руті ніяке квіткове сусідство не заважає. А от вона може глушити інші квіти. Червона рута відчуває себе королевою в саду.
Раніше квітникарка Тетяна Кравченко розповіла про особливості вирощування петунії.
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Фото з альбому Тетяни Кравченко162
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