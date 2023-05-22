Мають мінімум одну мету: Гуменюк пояснила, чи будуть терористи і далі атакувати Дніпропетровщину

Російські окупанти, атакуючи Дніпро у понеділок, 22 травня, переслідували мінімум одну мету.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час телемарафону.

«Насамперед вони намагаються прослідкувати напрямки дії української протиповітряної оборони, щоб її виснажити. Будуть атакувати і намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони. Зокрема, зосередившись на цьому напрямку (Дніпро, — Ред.) вимірюють з яких боків може бути захищений або пропущений конкретний удар», — припустила вона.

Враховуючи, що ворогом під час атак застосовується різна зброя, «це ще раз підкреслює, що ворогу не дає спокою наша ППО», додала речниця Сил оборони.

Щодо того, чому окупанти цієї ночі атакували саме Дніпро, Гуменюк сказала наступне: «Який саме напрямок обирає ворог, знає тільки ворог. Ми можемо аналізувати, робити висновки і передбачати те, що вважаємо адекватним. Не завжди це збігається з тим, що дійсно у ворога на умі».

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Дніпропетровську область. Більшість цілей збили сили ППО, але зафіксовано 4 «прильоти». Почалися пожежі, поранення отримали 7 людей. Зокрема, відомо про пошкодження будинків, дитсадка, магазинів, будівлі рятувального підрозділу. За ніч сили та засоби протиповітряної оборони вночі збили 20 ударних БПЛА та чотири крилаті ракети. Загалом росіяни випустили 16 ракет різних типів. Вибухи також було чутно в Харкові та Запоріжжі.

Нагадаємо, минулої доби Сили оборони знищили над Чорним морем російський літак Су-35, один з тих які росіяни використовують для бомбардувань української території. На сьогодні, за даними Генштабу, втрати російських окупантів вже перевищили 200 тисяч військових.

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