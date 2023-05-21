Команда Едмара вперше перемогла «Металіст» у харківському дербі: відеоогляд матчу УПЛ

У неділю, 21 травня, харківським та львівським дербі фінішує програма 27-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 27-й тур

21 травня (неділя)

«Металіст 1925» (Харків) — «Металіст» (Харків) — 2:0 (Безуглий, 58, Чирук, 68). Юніорські склади — 0:2.

Друге в історії суперників харківське дербі (у першому колі було зафіксовано нічию — 0:0) на стадіоні «Колос» у Ковалівці провела рефері з Харкова Катерина Монзуль. Цього разу команди Едмара та Періци Огнєновича зійшлися у статусі колективів, які ведуть боротьбу за виживання у прем'єр-лізі. І більш переконливим у аж ніяк не видовищному протистоянні виявився менш іменитий клуб, який забив у другому таймі у ворота суперника два м'ячі і залишив зону перехідних ігор.

Нагадаємо, що за підсумками сезону дві найгірші команди вилетять з УПЛ одразу, а клуби, які фінішували на 13-му та 14-му місцях, проведуть у червні перехідні матчі з третьою та четвертою командою першої ліги (як відомо, житомирське «Полісся» та столична «Оболонь» вже повернулися до елітного дивізіону).

20 травня (субота)

«Олександрія» — «Динамо» (Київ) — 1:5 (Сігєєв, 40 — Андрієвський, 17, Ванат, 32, Вівчаренко, 72, Логінов, 78, у свої ворота, Волошин, 88). Юніорські склади — 2:3.

«Зоря» (Луганськ) — «Інгулець» (Петрове) — 2:0 (Бражко, 21, з пенальті, Н. Русин, 81). Юніорські склади — 6:1.

«Чорноморець» (Одеса) — «Минай» — 0:1 (Гечев, 61). Юніорські склади — 3:1.

19 травня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Верес» (Рівне) — 2:1 (Зубков, 35, Матвієнко, 84 — В. Шарай, 74). На 47-й хвилині Сікан («Шахтар») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 4:0.

«Ворскла» (Полтава) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:0 (Степанюк, 62). Юніорські склади — 2:3.

«Дніпро-1» — «Колос» (Ковалівка) — 2:1 (Довбик, 57, Сарапій, 90+4 — М'якушко, 45+1). Юніорські склади — 2:1.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 66 очок (27 матчів);

2. «Дніпро-1» — 64 (27);

3. «Зоря» — 61 (27);

4. «Динамо» — 53 (27);

5. «Олександрія» — 42 (27);

6. «Ворскла» — 36 (27);

7. «Кривбас» — 35 (27);

8. «Колос» — 34 (27);

9. «Металіст 1925» — 30 (27);

10. «Чорноморець» — 29 (27);

11. «Минай» — 29 (27);

12. «Інгулець» — 27 (27);

13. «Верес» — 27 (27);

14. «Рух» — 24 (26);

15. «Металіст» — 22 (27);

16. «Львів» — 13 (26).

Бомбардири: 24 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 10 — Назарій Русин («Зоря»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»), Юрій Климчук («Рух»), Володимир Бражко («Зоря»).

В останньому поєдинку 27-го туру УПЛ 21 травня зіграють «Рух» та «Львів».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в матчі чемпіонату України вболівальник вдарив арбітра у живіт.

Фото ФК «Металіст 1925»

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