«Три доби гулятимемо!»: Павло Зібров мріє про день Перемоги

Відомий композитор, народний артист України Павло Зібров, який різко відповів на заяви зрадниці Повалій, зізнався, звідки черпає натхнення для написання нових пісень і як збирається святкувати нашу перемогу. У програмі «Блокпост шоу» артист сказав, що мотивує його писати нові пісні все, що відбувається навкруги. Щоправда сенси та настрій пісень дуже змінилися.

«Душа виплескує на поверхню те, що накопичується, — зізнався Павло Миколайович. — Війна, переживання, і в той же час радість, коли матері зустрічаються зі своїми синами… життя вирує. Безумовно пісень стало менше, на це впливає війна. Зараз мене часто просять написати пісню, замовляють радісні пісні, але ж радості поки мало. Тому я прошу поки не чекати від мене того, що було раніше — настрій не той. Але є не менш важливі і не менш змістовні пісні, ніж були раніше».

Змінився і сам артист, його ставлення до життя, українців та родини.

«Змінився світ, змінилась Україна, змінились люди — стали більш терпимими, добрішими, а яка воля в українського народу! — каже артист. — Лише подивися в очі воїнам — наберешся в них впевненості! І звісно ця війна згуртувала українців — ми зрозуміли, що ми нація велика і велична! Це треба було пройти через такі страждання, через таку війну, щоб українська нація про себе так гучно заявила на весь світ».

Крім того, на знімальному майданчику Павло Зібров поділився думками про нашу перемогу і розповів, як її святкуватиме.

«Ми всі чекаємо перемогу! — прокоментував співак. — А поки кожен із нас має робити все, щоб наблизити її. Особисто я щодня працюю над цим — чи то даю концерти, чи то пісні пишемо з поетами. Пишеться зараз все дуже патріотичне, про війну, про матерів, а ось про перемогу ще немає пісні. Вона має визріти. Зараз ми проженемо ворога і матимемо дещо інший стан, тоді, можливо, і з’являться такі вірші та пісні. Коли ворог підпише капітуляцію та залишить нашу землю, ми з друзями одразу зустрінемося. Обніматимемося, питимемо горілку, співатимемо пісні і пускатимемо салюти! Три доби гулятимемо!»

«ФАКТИ» писали, що популярна оперна співачка стала водієм.

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