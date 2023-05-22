Запеклі бої тривають: окупанти задіяли бойову аіацію поблизу Бахмута і Мар’їнки

Російський ворог продовжує свої наступальні дії на Бахмутському та Мар'їнському напрямках, одночасно завдаючи ракетних та артилерійських ударів по позиціях Сил оборони і мирних містах України. Зокрема, під час 21-го ракетного удару по Дніпру, Запоріжжю та населеним пунктам Харківщини були застосовані 4 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (всі знищені нашими захисниками), 5 крилатих ракет Х-22, 2 балістичних ракет «Іскандер-М» та 5 зенітних керованих ракет С-300 та 4 інших (тип встановлюється). Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведенні.

Крім того, ворог знову застосував іранські ударні БпЛА Shahed, всі були знищені.

На найгарячіших оперативних напрямках — Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському — протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, завдавши авіаударів поблизу міста та сусіднього населеного пункту Іванівське. На Авдіївському напрямку авіаційні удари зафіксовано в районах Авдіївки та Первомайського, а на Мар'їнському ворожих обстрілів зазнало село Побєда Донецької області.

Протидіючи ворогу, авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 — по зенітно-ракетних комплексах. Також Силами оборони протягом доби було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та ворожий розвідувальний БпЛА, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію противника.

Нагадаємо, командування Сил оборони півдня України вважає, що посилюючи обстріли Дніпра і Запоріжжя, ворог намагається прослідкувати напрямки дії української протиповітряної оборони, щоб її виснажити. За словами речниці прес-центру командування Наталії Гуменюк, імовірно, що окупанти і надалі будуть атакувати і намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони, зокрема, зосередившись на цьому Дніпровському напрямку.

Також у Міноборони України запевнили, що попри гучні заяви ватажка ПВК «Вагнер» Пригожина про повний контроль над Бахмутом окупантам все ж не вдалось оточити місто, а ЗСУ досі контролюють район «Літака».

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