Ще одна країна ЄС визнала Голодомор геноцидом українського народу: Зеленський відреагував на це рішення

23 травня парламент Словенії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932−33 років геноцидом українського народу. Як повідомляє пресслужба Посольства України в Республіці Словенія, Державними Зборами країни було прийнято відповідну декларацію з вшанування пам'яті масового вбивства голодом — геноциду в Україні.

У декларації парламентарі засуджують «геноцидні діяння, що спричинили смерть мільйонів українців і завдали великої шкоди основам українського суспільства», а також засуджують та відкидають «спроби спотворення історичних фактів», пов'язаних із Голодомором.

Декларацію про визнання Голодомору геноцидом ухвалили більшістю у 67 голосів за підтримки всіх парламентських груп, окрім Лівої партії. Її представник Матей Ватовець назвав документ «політичним актом», який «ґрунтується на фальшивих передумовах».

голосування парламентських груп

Президент Володимир Зеленський відреагував на це рішення. Він подякував словенському парламенту.

«Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності», — прокоментував Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, парламенти понад двох десятків країн світу, зокрема й у Європі, вже визнали Голодомор геноцидом українського народу.

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