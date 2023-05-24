Військкомат силоміць утримує чоловіка, схиляючи до підписання угоди: адвокат відповів, що робити

Під час дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні трапляються випадки, коли співробітники ТЦК затримують військовозобов'язаних чоловіків, а потім тримають у приміщенні військкомату без права піти.

Про це пише «Фокус» з посиланням на юристів.

Наголошується, що працівники ТЦК і СП (колишня назва — військкомати) не мають законних підстав відбирати у чоловіків документи, погрожувати, примушувати щось підписувати, а також утримувати без згоди.

«Якщо особу незаконно затримали, доставили та утримують на території військової частини, то дії відповідальних осіб можна кваліфікувати за статтями 141 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) або 141−1 (Насильницьке зникнення), яке характеризується як арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування», — пояснив юрист Дмитро Вінницький.

Адвокат Олександр Камша додає, що такі дії працівників ТЦК можуть бути оскаржені у судовому порядку. Він наголосив, що відповідно до законодавства України особи, що роздають повістки мають лише право на вручення повісток, а не на будь-які інші дії.

«Необхідно мати на увазі, що вчинення інших дій, наприклад, затримання та/або обшук особи, застосування до особи насильство, обмеження свободи пересування, примусове переміщення до ТЦКСП, не передбачено законодавством, а тому такі дії можуть бути визнані незаконними в судовому порядку», — каже Камша.

Що робити, якщо працівники ТЦК силоміць утримують на території військкомату

У таких випадках правозахиники радять викликати адвоката і Нацполіцію. Також можна написати повідомлення про вчинення кримінального правопорушення — «Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою».

Адвокат Андрій Шабельніков наголосив, що саме поліція має запобігти незаконному утриманню особи.

«Задіяти суд на даному етапі неможливо, оскільки оперативний судовий контроль і забезпечення прав людини передбачені лише у випадку затримання в рамках кримінального провадження», — каже Шабельніков.

Якщо раптом таке сталося, що військовозобов'язаному було завдано тілесних ушкоджень — тоді адвокат також радить звертатися до поліції, перед цим зафіксувавши побої у медзакладі.

«Крім того, звернутися в суд можливо в подальшому аби визнати дії працівників ТЦК незаконними та стягнути з держави моральну шкоду», — підсумував Шабельніков.

Відзначимо, що «білий квиток» не завжди звільняє від мобілізації.

Нагадаємо, наразі у Верховній Раді зареєстрований новий законопроєкт щодо ще однієї категорії чоловіків, яких можуть мобілізувати в Україні під час воєнного стану — мова про чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу.

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