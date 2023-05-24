Дали прочуханки розвідникам путіна: невідомі дрони атакували у Чорному морі російський корабель

Сьогодні зранку близько 05:30 був атакований невстановленими «морськими дронами» розвідувальний корабель Чорноморського флоту рф «Иван Хурс». Це вже не перша атака на кораблі російського чорноморського флоту.

Корабель проєкта 18280 «Иван Хурс» був атакований трьома морськими безпілотниками у 74 кілометрах на північ від Босфорської протоки.

Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на російські ЗМІ.

Відзначається, що «Иван Хурс» є найсучаснішим на сьогодні розвідувальним кораблем у складі російського флоту. Він виконує завдання щодо забезпечення зв'язку, управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, а також здатний відстежувати роботу американської системи ПРО.

Устаткування корабля виявляє радіосигнали у всіх діапазонах частот і визначає місцезнаходження їхнього джерела.

Нагадаємо, сьогодні для росіян це вже не перша надзвичайна ситуація — в Криму над Керченським мостом здіймається густий дим. Влада півострова вже заявила, що Кримський міст закритий через навчання. А рух буде відновлено за кілька годин.

А тиждень тому були вибухи на залізниці у Сімферопольському районі. Писали, що спрацював вибуховий пристрій було закладено під колію.

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