ЗМІ показали креслення «бункера путіна» в Геленджику

Запобіжні заходи — це більше, ніж параноя з боку путіна. Раніше російська влада заявила, що два безпілотники намагалися вбити диктатора під час невдалої атаки, яка закінчилася вибухом над Кремлем. Але, незважаючи на всю цю князівську розкіш і оборонні споруди, схожі на замки, будівельники палацу, схоже, забули про одну важливу деталь. Вони не змогли приховати плани, на яких зображені два складні тунелі, що пролягають під палацовим комплексом, — плани, за збереження секретності яких боротиметься будь-яка компетентна державна служба безпеки.

Фактично, вони були розміщені у відкритому доступі в російському інтернеті. Компанія Metro Style, нині вже неіснуючий російський підрядник, розмістила схеми на своєму сайті, щоб продемонструвати свою роботу на початку 2010-х років. Їх можна було переглянути в Інтернеті аж до 2016 року, пише Business Insider. Видання опублікувало анотовані версії схем.

Підземний комплекс під палацом путіна складається з двох окремих тунелів, з'єднаних ліфтом, який спускається приблизно на 50 метрів під поверхню. Архітектурні плани показують, що тунелі, укладені в товстий бетон, забезпечені достатньою кількістю прісної води, вентиляцією і розгалуженою мережею кабелів, щоб підтримувати життєдіяльність VIP-персон протягом декількох днів або тижнів поспіль. Експерт, який ознайомився з планами тунелів, побачив ознаки одержимості путіна виживанням у той час, коли інші сильні світу цього загинуть.

«путін дуже стурбований тим, що є не зовсім легітимним лідером росії, — сказав Майкл Кіммейдж, колишній співробітник Державного департаменту, який працював над політикою щодо росії та України. — Тому, знаючи, що його легітимність не повністю забезпечена виборами, він намагатиметься максимізувати свою особисту безпеку за допомогою комплексу добре захищених особистих резиденцій».

Поперечний розріз схилу пагорба показує два тунелі, з’єднані ліфтом, справа

Виходи з цих тунелів видно трохи нижче палацового комплексу, на голій скелі, що здіймається від пляжу: нижній тунель включає в себе рухому доріжку, що веде до виходу. Ця система тунелів має всі види безпеки. Тут є протипожежна система. Є вода, є каналізація. Це призначено для того, щоб хтось міг вижити або втекти.

Інвестиції путіна в комплекс тунелів під новеньким будинком для відпочинку, побудований в роки, коли він ще публічно загравав з інтеграцією росії в Європу, свідчать про те, як довго російський лідер готувався до загроз і будував лазівки, які йому знадобляться, щоб сховатися або втекти. Ці зображення не є кресленнями, вважають експерти. Вони ближчі до архітектурних малюнків. Вони показують намір, потік і передумови цих просторів.

Обидва тунелі мають довжину приблизно 40 і 60 метрів, відповідно, і ширину 6 метрів, створюючи близько 6 500 квадратних футів (604 м кв) потенційного житлового простору, який має ознаки вибухозахищеності. Їх здатність витримати вплив ядерного вибуху або бомби, що руйнує бункери, залежатиме від двох факторів, яких немає на схемах, — від того, як укріплені бетонні оболонки тунелів товщиною 38 см, і від матеріалу, який використовується для заповнення простору навколо них.

Вони показують кілька особливостей, які вказують на те, що путін замовив цю споруду, маючи на увазі найгірші сценарії розвитку подій. Особливо вражають 16 кабельних стійок, вмурованих у стіну нижнього тунелю. Ці стійки призначені для кабелів-«каналів», які можуть нести електрику, освітлення, мідний дріт і оптоволоконний кабель, необхідний для командного пункту. Сам обсяг кабелепроводів, що проходять через нижній тунель, є важливим, оскільки він набагато більший, ніж може знадобитися для роботи внутрішніх систем тунелю.

Поперечний розріз, що показує внутрішню частину нижнього тунелю, який включає рухому доріжку, що веде до пляжу.

Компанія Metro Style, заснована в 90-х роках трьома чоловіками, які згодом заснували кілька будівельних компаній, також була найнята російським урядом для риття тунелів метро під Москвою. Коли компанія розмістила схеми на своєму сайті, вона не вказала, що чорноморські тунелі були побудовані для путіна. Замість цього вони описали «комплекс підземних споруд для пансіонату в місті Геленджик Краснодарського краю».

Геленджик — найближче до палацового комплексу місто, розташоване за п'ять годин їзди від курортного міста Сочі. Існування укріплених тунелів, вважає видання, демонструє, що путін зосереджений не лише на тому, щоб потурати своєму смаку до світського життя поблизу курортного міста. Він також стурбований тим, щоб залишитися в живих.

Схеми не дають детального уявлення про споруди на схід від тунельного комплексу. Враховуючи, що тунелі, схоже, з'єднує дорога, цілком можливо, що східні споруди призначені для того, щоб бути маршрутом, через який припаси можуть бути завантажені через прихований ліфт і доставлені в палацовий комплекс.

путін, констатують експерти видання, сприймає себе як такого, що втягнутий у конфронтацію із Заходом. Ядерний вимір є важливою частиною цього. Він знає, що стоїть на вершині вулкану. Він, здається, не настільки психопат, щоб ініціювати ядерний конфлікт — у нього є онуки — але він стоїть на цьому краю вже дуже давно. Ці тунелі, цей бункер — частина цього.

Раніше «ФАКТИ» публікували допис Альфреда Коха: «путін — це цар ентропії. Завдання будь-якої розумної людини — їй чинити опір».

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