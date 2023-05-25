Кілька категорій пенсіонерів можуть через суд збільшити виплати майже вдвічі — до 20 тисяч гривень: кого це стосується

Військові пенсіонери, які вийшли на пенсію після 2018 року, отримують виплати з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб на той час — він на 52% нижче за чинний.

Як пише видання «Фокус» з посиланням на юристів адвокатського бюро Івана Хомича, перерахувати розмір пенсій за прожитковим мінімумом на 2020−2023 роки можна в судовому порядку. Це може збільшити виплати майже на 50%.

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До суду з цього питання можуть звертатися колишні працівники Державної кримінально-виконавчої служби, Управління державної охорони, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Прикордонної служби, Служби безпеки України та Збройних Сил України.

Адвокати нагадують, що у 2018 році мінімум становив 1 762 гривні, а у 2023 році — вже 2 684 гривні. Основний розмір виплати військовим пенсіонерам наразі становить 13 000 гривень, отже, після перерахунку він може збільшитися до 19 760 гривень.

Раніше у Пенсійному фонді України зазначали, що у разі призову на військову службу виплата пенсії має продовжуватись, а от надбавка на утриманця (дитину до 18 років) як непрацюючому пенсіонеру на період служби припиняється.

Фото Pixabay

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