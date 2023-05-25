Чотири місяці тому поховав сестру: війна забрала життя українського воїна

На війні загинув уродженець Джулинки, що на Вінниччині, Іван Кравченко. Батько чотирьох дітей із 2014 року пішов добровольцем в АТО. Нині захищав Україну від російської навали під Бахмутом. 15 травня у бою він отримав поранення в голову, був госпіталізований, а вже 22 травня відійшов до небесного війська…

«Іван був майстром на всі руки, закінчив Гайворонський політехнічний коледж, згодом Харківський інститут зв'язку. Умів робити чи не всі будівельні роботи, майстрував столи, шкатулки, скрині… Його вироби з дерева стануть доброю згадкою про неймовірно талановиту людину, — повідомила у некролозі односельчанка воїна Руслана Руденко. — Останнім часом Іван разом із дружиною Юлією та синами перебували у Польщі, працювали та мріяли про своє майбутнє. Проте 24 лютого 2022 року усі плани перекреслила війна. Через три дні за покликом серця Іван повернувся до України і, взявши до рук зброю, пішов добровольцем захищати Батьківщину. Повернулися на рідну землю і дружина із синами. Приїхали до Києва, щоб бути підтримкою та опорою чоловіку у воєнний час. Маму Івана Кравченко Людмилу знає чи не кожен житель села, адже вона — надзвичайна, талановита, активна, добра та позитивна людина. Має чарівний голос, була старостою народного ансамблю української пісні „Надбужанка“. Виховала разом із чоловіком троє дітей: Тетяну, Івана та Оленку».

Тепер, за словами земляків воїна, жінка переживає важкі часи… Чотири місяці тому хвороба забрала життя молодшої доньки Олени. А зараз уся громада висловлює глибокі співчуття з приводу непоправної втрати — сина Івана. У загиблого бійця лишились матір, дружина, четверо синів та сестра. Поховали героя 24 травня в Києві з військовими почестями. У Джулинській громаді цього дня оголосили скорботу.

Раніше «ФАКТИ» писали, в Бахмуті 6 грузинських воїнів в оточенні відмовились здатись і загинули.

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