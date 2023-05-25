«Челсі» з епічним промахом Мудрика розгромлений «Манчестер Юнайтед»: відеоогляд матчу чемпіонату Англії

У рамках 37-го туру англійської прем'єр-ліги пройшов принциповий поєдинок між «Манчестер Юнайтед» та «Челсі», у стартовому складі якого вийшов українець Михайло Мудрик.

За кілька турів до завершення сезону лондонці вже не вирішували жодних турнірних завдань, а ось «МЮ» потрібно було перемагати, щоб обійти «Ньюкасл» у боротьбі за третє місце в турнірній таблиці. Кращий настрій футболістів «червоних дияволів» був помітний уже зі старту поєдинку, хоча на перших хвилинах супермомент втратили саме гості, коли Мудрик, перебуваючи за кілька метрів від воріт, не зміг замкнути простріл із лівого флангу. Практично відразу «МЮ» вдалося відкрити рахунок, а перед самою перервою подвоїти свою перевагу.

У другому таймі всі спроби «синіх» скоротити відставання розбивалися у надійну гру де Хеа у воротах манкуніанців (Мудрик відіграв 65 хвилин, після чого був замінений). Господарі же довели рахунок до великого, реалізувавши пенальті, а потім і закріпили свою перевагу, здобувши впевнену перемогу — 4:1 (Каземіро, 6, Марсьяль, 45+5, Бруну Фернандеш, 72, з пенальті, Рашфорд, 78 — Жоау Фелікс, 89).

А тим часом авторитетний сайт Goal склав список найгірших трансферів до АПЛ цього сезону. Мудрик посів у ньому четверте місце, пропустивши вперед у «ганебному» рейтингу лише Рішарлісона («Тоттенхем»), свого одноклубника Марка Кукурелью, а також Келвіна Філліпса («Манчестер Сіті»). Так, поки що відпрацьовувати 100 млн євро, викладених за нього, Михайлу відверто не вдається…

Зазначимо, що чемпіоном Англії достроково став «Манчестер Сіті», який ще може до золотих медалей прем'єр-ліги додати титул переможців Ліги чемпіонів, якщо обіграє у фінальному поєдинку міланський «Інтер».

Турнірне становище лідерів перед заключним туром АПЛ: 1. «Манчестер Сіті» — 89 очок; 2. «Арсенал» — 81; 3. «Манчестер Юнайтед» — 72; 4. «Ньюкасл» — 70; 5. «Ліверпуль» — 66; 6. «Брайтон» — 62; 7. «Астон Вілла» — 58; 8. «Тоттенхем» — 57; 9. «Брентфорд» — 56.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Арсенал» легко розібрався з «Челсі» в лондонському дербі за участю Зінченка та Мудрика.

Фото Twitter ФК «Манчестер Юнайтед»

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