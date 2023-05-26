Трамп у гніві: його головний суперник Рон Десантіс офіційно вступив у президентські перегони

Губернатор Флориди Рон Десантіс надіслав до Федеральної виборчої комісії США повідомлення про те, що висуває свою кандидатуру на участь у президентських виборах 2024 року. Він має намір боротися за право представляти Республіканську партію. Таким чином, Десантіс стає суперником Дональда Трампа. Головним і найнебезпечнішим, як стверджують американські ЗМІ.

Щоб привернути увагу до свого вступу в президентські перегони, губернатор Флориди офіційно оголосив про це у Twitter Spaces. З ним розмовляв особисто Ілон Маск. Щоправда, онлайн трансляція була затьмарена серією технічних збоїв. Схоже, Twitter не витримав одночасного підключення понад 300 тисяч користувачів до цього стріму.

Рон Десантіс по праву вважається одним із найуспішніших політиків-республіканців на сьогоднішній день. Його обрали губернатором Флориди 2019 року. Минулого року з величезною перевагою переобрався на другий термін, залишивши далеко позаду кандидата, якого підтримував Трамп. Після цього про Десантіса заговорили як про найімовірнішого кандидата в президенти від Республіканської партії. Він енергійний, значно молодший за Трампа і не замішаний у купі скандалів. Іншими словами, у нього незаплямована репутація.

Досить довго рейтинг популярності Десантіса був вищим, ніж у Трампа. Однак потім Дональд вирвався вперед.

Рон Десантіс — переконаний консерватор, і це подобається багатьом американцям. Він категорично проти абортів, займає жорстку позицію в питаннях сексуальних меншин і гендерної ідентичності. Зокрема, губернатор Флориди активно підтримує законопроєкт, автори якого хочуть заборонити вчителям розповідати дітям про сексуальну орієнтацію.

А ось ставлення Десантіса до війни в Україні викликає питання. Він часто критикує політику адміністрації президента Джо Байдена.

Так, у березні Десантіс назвав війну «територіальною суперечкою між двома країнами». Нарвавшись на критику, Рон спробував порозумітися, але не втримався і додав сакраментальну фразу — «там не все так однозначно». Він підкреслив, що у росії не було права вторгатися в суверенну країну, і тут же додав: «Але в Україні багато етнічних росіян».

У квітні Десантіс, укотре критикуючи Білий дім за грандіозну військову допомогу Україні, закликав посадити Київ і Москву за стіл переговорів. Він назвав ситуацію з війною в Україні патовою. «Обидві сторони зазнають масових втрат і величезних витрат», — зазначив американський політик.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Дональд Трамп погрожував опублікувати компромат на Десантіса, якщо той ризикне висунути свою кандидатуру на попередньому етапі президентських виборів. Чи є у Трампа цей компромат, ніхто не знає, але погроза вельми показова.

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