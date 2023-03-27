«Це шоу жахів сталінської росії»: Трамп поскаржився прихильникам на розслідування проти нього

Дональд Трамп уперше виступив на публіці після своїх заяв про те, що його мають намір заарештувати. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Трамп стверджував, що це зроблять за розпорядженням окружної прокуратури Нью-Йорка у зв'язку з розслідуванням у справі про виплати порноактрисі Стормі Деніелс.

Одіозний бізнесмен і політик звернувся з промовою до своїх прихильників у місті Вейко в штаті Техас 25 березня. Це була його офіційна зустріч із виборцями в рамках нової передвиборчої кампанії. Нагадаємо, Трамп заявив про те, що знову балотується на посаду президента. Вибори мають відбутися в листопаді 2024 року.

«Окружний прокурор Нью-Йорка під егідою і керівництвом „департаменту несправедливості“ у Вашингтоні розслідує мою справу, яка не є ні злочином, ні проступком, ні романом», — заявив Трамп і назвав розслідування нецензурним словом.

Дональд наголосив, що все його особисте, фінансове та ділове життя було перевернуте догори дриґом і препароване, хоча він — найневинніша людина в історії Сполучених Штатів.

Трамп назвав розслідування «чимось прямо з шоу жахів сталінської росії» і вкотре повторив своє улюблене порівняння: «Це полювання на відьом!»

Потім він перейшов до різкої критики свого головного конкурента — губернатора Флориди Рона Десантіса. Як вважають американські ЗМІ, цей популярний республіканець є найімовірнішим суперником Трампа в боротьбі за право бути висунутим Республіканською партією єдиним кандидатом на пост президента.

Днями Десантіс відкрито засудив дії Кремля і назвав президента росії володимира путіна «авторитарним працівником заправки з купою ядерної зброї». Губернатор Флориди також похвалив український опір російському вторгненню і назвав деякі рішення Джо Байдена щодо росії слабкими.

Трамп зрозумів, що йому час жорстко висловитися з цього питання. Він заявив, що саме під час його президентства почалися масштабні поставки озброєнь Україні. «Я дав їм сотні і сотні ракет Javelin», — сказав Трамп. І звинуватив демократів в особі Барака Обами в тому, що до нього Вашингтон відправляв Києву лише подушки.

Він також заявив, що якби він досі був президентом США, путін би не наважився атакувати Україну. Війна, на думку Трампа, почалася, тому що путін побачив слабкість і нерішучість Байдена.

«Варто було тільки мені піти — можете назвати тодішню катастрофу, як завгодно, — росіяни одразу ж почали стягувати війська до кордону з Україною», — заявив Дональд Трамп.

«Стоячи тут перед вами, я — єдиний кандидат, який може сказати таке: я допоможу запобігти Третій світовій війні! Я миттєво зупиню росію. Коли я стану президентом, то доб'юся цього за 24 години!» — заявив Трамп під овацію публіки. При цьому він навіть не натякнув, як збирається це зробити.

Нагадаємо про те, що Зеленський розповів про нові пакети допомоги країн-партнерів: «Повномасштабний програш росії буде надійною гарантією від нових агресій і криз».

Фото з сайту bbc.com

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