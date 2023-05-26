CARE Ukraine розпочинає реєстрацію на грошову допомогу у трьох областях: як отримати 6600 грн

Українці, які через війну були змущені покинути домівки та знайти прихисток в більш безпечних регіонах, можуть розраховувати на виплати як від держави, так і від міжнародних благодійників.

Організації CARE Ukraine повідомила про початок реєстрації у трьох областяхзаявок на надання багатоцільової грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. У деяких переселенців все ще є шанс подати заявку.

Хто може отримати допомогу

Зареєструватися для отримання виплат можуть переселенці, які тимчасово проживають і зареєстровані у названих нижче громадах трьох областей України:

Одеська область: Болградська ОТГ (Болградська міська рада); Подільська ОТГ (Подільська міська громада); Куяльницька ОГТ (Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада); Василівська ОТГ (Василівська територіальна громада); Криничненська ОТГ (Криничненська сільська рада Болградського району Одеської області); Городненська ОТГ (Городненська громада: Олександрівка, Дмитрівка, Н. Трояни, Городнє); Кубейська ОТГ (Кубейська сільська територіальна громада).

Вінницька область: Липовецька ОТГ (Липовецька громада); Могилів-Подільська ОТГ (Могилів-Подільська міська рада); Погребищенська ОТГ (Погребищенська міська рада).

Івано-Франківська область: Богородчанська ОТГ (Богородчанська селищна рада); Верховинська ОТГ (Верховинська селищна рада); Косівська ОТГ (Косівська районна військова адміністрація); Кутська ОТГ (Кутська ОТГ незалежна група); Рожнівська ОТГ (Рожнівська ОТГ); Яблунівська ОТГ (Яблунівська ОТГ); Космацька ОТГ (Космацька сільська рада ОТГ).

Йдеться про ВПО з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, які тимчасово проживають і зареєстровані у вказаних громадах.

Гроші отримають:

багатодітні родини, у складі яких троє та більше дітей до 18 років;

особі з інвалідністю (I-II група);

неповні сім’ї, в яких один дорослий (батько/матір) самостійно утримує та піклується про дитину чи дітей;

люди віком від 60 років;

родини, члени яких мають хронічні захворювання;

родини з вагітними жінками та жінками, які годують.

Розмір допомоги

Розмір допомоги на одного члена сім’ї складатиме 2220 грн на місяць. Підтримка передбачена на три місяці, але уся фінансова допомога виплачуватиметься одним платежем: 6660 грн на кожного члена сім’ї.

Як зареєструватися

Підготувати пакет документів: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідку ВПО, свідоцтво про народження дітей, документи, що підтверджують статус (посвідчення, довідки про захворювання, інвалідність та інше), банківські реквізити. Такі документи мають бути на кожного члена сім’ї.

Реєстрація відбуватиметься за адресами:

Богородчанська громада 24−25 травня смт. Богородчани, вул. Т. Шевченка, 65 (Будинок культури), — з 9:00 до 17:00;

Липовецька громада 16−18 травня м. Липовець, вул. В. Липківського, 30 (ЦНАП), — з 9:00 до 17:00;

Могилів-Подільській громада 22−26 травня м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 28/2 (Бібліотека) — з 9:00 до 17.00;

Погребищенська громада 19−21 травня 2023 м. Богребище, вул. Кооперативна, 32 (Публічна бібліотека), — з 9:00 до 17:00;

Болградська, Василівська Криничненська, Городненська таКубейська громади 16−18 травня м. Болград, вул. Поштова, б.30 — з 8:00 до 17:00;

Подільська та Куяльницька громади 15−19 травня м. Подільськ, вул. Шевченка, 34/1 — з 9:00 до 17:00; Верховинська громада 23−24 травня смт. Верховина, вул. І. Франка, 3 — з 9:00 до 17:00

Косівська громада 22−25 травня с. Смодна, вул. Незалежності, 48 — з 9:00 до 17:00.

Телефон гарячої лінії CARE: 380 800 300 960.

Подати заявку на допомогу можуть також херсонці, які знайшли прихисток в Києві — заявки приймає благодійний фонд Support Kherson.

Фото Pixabay

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