Салат «рвана курочка»: для тих, кому набридли звичайні салати

З курки можна приготувати безліч страв, наприклад, часникову курочку по-іспанськи. Втім цей інгредієнт активно використовується і у салатах.

Наприклад, у страві під назвою «Рвана курочка», як пропонує канал «Мамині рецепти».

Складові: Куряча грудка — 600 г;

Гриби — 300 г;

Яйця — 2шт.;

Майонез - за смаком;

Сіль — за смаком;

Чорний мелений перець — за смаком;

Часник — за смаком;

Цибуля ріпчаста — 1шт. Приготування: Зварити грудку у підсоленій воді, дати охолонути та розібрати на волокна.

В рослинній олії обсмажити нарізану цибулю та печериці.

Окремо збити яйця зі щіпкою солі та посмажити тонкі млинці. Згорнути їх рулетиком і нарізати на тонкі смужки.

Поєднати всі інгредієнти у глибокому салатнику та заправити майонезом з часником. Посолити та поперчити.

Раніше суддя «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати курча з мандаринами у східному стилі.

Фото — скріншот

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