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Салат «рвана курочка»: для тих, кому набридли звичайні салати

17:16 26 травня 2023
Салат з куркою та грибами

З курки можна приготувати безліч страв, наприклад, часникову курочку по-іспанськи. Втім цей інгредієнт активно використовується і у салатах.

Наприклад, у страві під назвою «Рвана курочка», як пропонує канал «Мамині рецепти».

Складові:

  • Куряча грудка — 600 г;
  • Гриби — 300 г;
  • Яйця — 2шт.;
  • Майонез - за смаком;
  • Сіль — за смаком;
  • Чорний мелений перець — за смаком;
  • Часник — за смаком;
  • Цибуля ріпчаста — 1шт.

Приготування:

  • Зварити грудку у підсоленій воді, дати охолонути та розібрати на волокна.
  • В рослинній олії обсмажити нарізану цибулю та печериці.
  • Окремо збити яйця зі щіпкою солі та посмажити тонкі млинці. Згорнути їх рулетиком і нарізати на тонкі смужки.
  • Поєднати всі інгредієнти у глибокому салатнику та заправити майонезом з часником. Посолити та поперчити.

Раніше суддя «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати курча з мандаринами у східному стилі.

Фото — скріншот

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