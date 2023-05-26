Салат «рвана курочка»: для тих, кому набридли звичайні салати
З курки можна приготувати безліч страв, наприклад, часникову курочку по-іспанськи. Втім цей інгредієнт активно використовується і у салатах.
Наприклад, у страві під назвою «Рвана курочка», як пропонує канал «Мамині рецепти».
Складові:
- Куряча грудка — 600 г;
- Гриби — 300 г;
- Яйця — 2шт.;
- Майонез - за смаком;
- Сіль — за смаком;
- Чорний мелений перець — за смаком;
- Часник — за смаком;
- Цибуля ріпчаста — 1шт.
Приготування:
- Зварити грудку у підсоленій воді, дати охолонути та розібрати на волокна.
- В рослинній олії обсмажити нарізану цибулю та печериці.
- Окремо збити яйця зі щіпкою солі та посмажити тонкі млинці. Згорнути їх рулетиком і нарізати на тонкі смужки.
- Поєднати всі інгредієнти у глибокому салатнику та заправити майонезом з часником. Посолити та поперчити.
Раніше суддя «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати курча з мандаринами у східному стилі.
Фото — скріншот108
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