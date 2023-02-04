Курча з мандаринами у соєвому соусі

Після того, як український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво запропонував фоловерам приготувати курку з броколі, кулінарний ресурс «Шуба» запропонував рецепт курчі з мандаринами у східному стилі.

Курча за таким рецептом виходить особливо ніжним, а завдяки мандариновому соку і соєвому соусу ще й із солодкими нотками. Ця страва легка, смачна і ситна. Вона ідеально підходить для зимового сезону, коли цей цитрус особливо солодкий і соковитий.

Під час приготування страви мандарини можна замінити на інші цитрусові: апельсини, лайм або лимон. Курча з мандаринами добре подавати з класичним овочевим салатом або з овочами гриль.

Інгредієнти: • Курча 1 шт.

• Сіль за смаком

• Перець чорний мелений за смаком

• Борошно пшеничне 40 г

• Масло вершкове 20 г

• Соус соєвий 20 мл

• Мандарини, сік 300 мл

• Цукор 50 г

• Мандарини 2 шт. Приготування: Крок 1

Курча помийте, обсушіть і наріжте шматками. Посоліть, поперчіть і запаніруйте у борошні. Обсмажте у розігрітому маслі з усіх сторін до золотистого кольору. Викладіть шматочки в тарілку, а в сковороду всипте цукор і готуйте його до коричневого кольору. Крок 2

Шматочки курчати покладіть назад у сковороду і перемішайте. Влийте мандариновий сік і соєвий соус. Тушкуйте на невеликому вогні 30 хвилин. При подачі прикрасьте дольками мандарина.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінарка Ірина Орищенко поділилась своїм фірмовим рецептом приготування курки — вона запікає м'ясо у рукаві. За цим рецептом курка виходить соковита, зі скоринкою та ароматна.

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