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Курча з мандаринами у соєвому соусі — оригінально, смачно, ситно

15:54 4 лютого 2023
Курча з мандаринами у соєвому соусі

Після того, як український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво запропонував фоловерам приготувати курку з броколі, кулінарний ресурс «Шуба» запропонував рецепт курчі з мандаринами у східному стилі.

Курча за таким рецептом виходить особливо ніжним, а завдяки мандариновому соку і соєвому соусу ще й із солодкими нотками. Ця страва легка, смачна і ситна. Вона ідеально підходить для зимового сезону, коли цей цитрус особливо солодкий і соковитий.

Під час приготування страви мандарини можна замінити на інші цитрусові: апельсини, лайм або лимон. Курча з мандаринами добре подавати з класичним овочевим салатом або з овочами гриль.

Інгредієнти:

• Курча 1 шт.
• Сіль за смаком
• Перець чорний мелений за смаком
• Борошно пшеничне 40 г
• Масло вершкове 20 г
• Соус соєвий 20 мл
• Мандарини, сік 300 мл
• Цукор 50 г
• Мандарини 2 шт.

Приготування:

Крок 1
Курча помийте, обсушіть і наріжте шматками. Посоліть, поперчіть і запаніруйте у борошні. Обсмажте у розігрітому маслі з усіх сторін до золотистого кольору. Викладіть шматочки в тарілку, а в сковороду всипте цукор і готуйте його до коричневого кольору.

Крок 2
Шматочки курчати покладіть назад у сковороду і перемішайте. Влийте мандариновий сік і соєвий соус. Тушкуйте на невеликому вогні 30 хвилин. При подачі прикрасьте дольками мандарина.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінарка Ірина Орищенко поділилась своїм фірмовим рецептом приготування курки — вона запікає м'ясо у рукаві. За цим рецептом курка виходить соковита, зі скоринкою та ароматна.

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