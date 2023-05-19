Якщо заїдають комарі: кілька способів «без хімії» позбутися настирливих комах

З настанням теплої погоди активізувалися різні комахи, у тому числі комарі. Існує багато засобів, які допомагають протистояти цим кровопивцям.

Так, для того, щоб перебити природний запах людини, яка приваблює комарів, можна використовувати різні ефірні олії. Підійдуть: евкаліпт, гвоздика, аніс, апельсин, кедр, лаванда, чайне дерево, герань, м'ята, чебрець, пише doc.ua.

Способи застосування:

- Арома-лампа: додайте в чашу 5−7 крапель ефірної олії, гарячої води та запаліть свічку.

- Ароматичні свічки: зробіть самі або візьміть вже готову свічку, додайте до неї кілька крапель ефірної олії, наприклад цітронели, і запаліть.

- Серветка з оліями: просочіть сумішшю води та вибраних ефірних олій тканинну серветку (рушник) і покладіть її біля ліжка перед сном. Вночі ви спатимете спокійно.

Також ефективним засобом проти комарів є лимон із гвоздикою. Комахи негативно сприймають аромат цитрусів, особливо лимона. У поєднанні із гвоздикою цей запах помітно збільшується. Крім того, насичений аромат прянощі сприяє дезорієнтації у просторі та знищенні здатності комарів відчути людську кров.

Для того, щоб досягти такого ефекту, візьміть лимон і розріжте його навпіл, а в дві половинки вставте по 5−8 штучок сухої гвоздики. Якщо вдома є тільки бутони гвоздики — залийте п'ять грамів гарячою водою і дайте настоятися 15−20 хвилин, потім нанесіть собі на шкіру за допомогою розпилювача.

Проти комарів можна використати і ваніль. Мало хто знає, але комахам не подобається приємний для людей запах ванілі. Як використовувати засіб? Розведіть чайну ложку ваніліну у склянці води, змочіть ватяний тампон і протріть відкриті ділянки шкіри. Ванільною водою також можна обприскувати одяг чи приміщення.

Ще одним засобом проти комарів є базилік. Базилік підходить для вирощування будинку, тому що він невибагливий, росте і взимку, і влітку, симпатично виглядає та приємно пахне. При цьому ще й відлякує комарів та мух. Його можна вирощувати в горщиках або контейнерах як на підвіконні, так і на вулиці. А з його свіжого листя можна приготувати ефективний спрей-репелент: для цього його слід замочити в окропі на кілька годин, а потім змішати зі спиртом.

Хорошими і доступними засобами для відлякування комарів може бути базилік з черемхою. Дрібно наріжте свіже листя та квіти рослин і просто розкладіть їх по кімнаті. Також можна зробити стрічку, яка допоможе позбавитися надокучливих комах. Для цього знадобиться папір, на який треба нанести крохмальний або желатиновий клей і обсипати подрібненим листям черемхи або базиліка.

Лаванда має той самий ефект, що й базилік. Просто розмістіть її в місцях імовірної появи комах — комарів, метеликів та молі — і забудьте про їхнє вторгнення.

Для боротьби з комарами підійде м'ята. Комарі, мурахи, мухи, блохи та миші назавжди забудуть дорогу до будинку, якщо ви розкладете висушену м'яту на своєму підвіконні. Також із неї можна приготувати спрей-репелент.

Якщо ви знаходитесь на природі, то врятувати від надокучливих комах на природі можуть ялинові або соснові шишки, які потрібно кинути в багаття. Аналогічний ефект матиме і трохи підсушена хвоя ялівцю. Запах кедрової олії відлякує комарів, мух і навіть тарганів, що робить його чудовим рішенням як на природі, так і в квартирі.

Раніше «ФАКТИ» писали, чим обробити антимоскітну сітку, щоб через неї не «просочувалися» мошки та інші дрібні комахи, а також про те, які рослини слід посадити на дачі, щоб забути про настирливих комарів.

Фото: Pixabay

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