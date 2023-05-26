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«Життя стало на стоп»: Павло Зібров про свої почуття під час війни

11:30 27 травня 2023
Павло Зібров

Відомий співак та композитор, народний артист України Павло Зібров, який розповів, як зустріне день Перемоги, завершує європейський гастрольний тур. Після виступів в Іспанії відбудуться концерти у Чехії — Карлових Варах та Пардубице, де Зібров буде співати у приміщенні старої фортеці.

Павло Зібров каже, що зараз не на часі концерти з повним складом його колективу. На гастролях артисту допомагають його дружина та продюсерка Марина Зіброва та донька Діана.

— Ніколи не думав, що моя дитина застане війну, — поділився почуттями з «ФАКТАМИ» Павло Зібров. — Ніколи! Я хотів видати доньку заміж, чекати онуків, а все життя стало на стоп. Діана сама каже, що не хоче й не може зараз робити весілля. Мовляв, не на часі. І я її розумію. Адже зараз наше завдання — робити все для наближення Перемоги. Кожен раз, коли ми зустрічаємось з глядачами за кордоном, розповідаємо їм, що насправді відбувається в Україні, та проводимо благодійні аукціони збору коштів для допомоги дітям, що постраждали від війни з росією.

Раніше «ФАКТИ» писали, що популярна співачка Олександра Заріцька виходить заміж.

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