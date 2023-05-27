«Прийшов час повертати своє»: Залужний оприлюднив інтригуюче відео

Головнокомандувач Валерій Залужний звернувся до співгромадян із закликом підтримати українських оборонців у непростий час — початок наступних дій. У мережі він опублікував видовищний відеоролик, присвячений визволенню України від російських загарбників.

На створення відео його авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому.

Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни ідуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Победы.

«Україно, рідна земля-мати,

Господь, отче наш небесний,

Благословіть!», — йдеться у дописі Главкому.

Нагадаємо, що напередодні керівник «Вагнера» євген пригожин заявив, що виводитиме своїх підлеглих з Бахмуту, де його вже активно тіснять Силі Оборони України. Приватна група найманців під час боїв за Бахмут втратила 10 тисяч новобранців з-поміж засуджених та 10 тисяч кадрових професійних бійців .

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