Встигнути відправити до 1 липня: «Укрпошта» більше не прийматиме і не доставлятиме бандеролі

В Україні, де раніше одна з поштових компаній запровадила новий корисний сервіс, з 1 липня 2023 року «Укрпошта» більше не прийматиме та не доставлятиме бандеролі. Про це повідомили в компанії.

«Однією зі змін, яка випливає із нового закону „Про поштовий зв’язок“ та націлена на спрощення продуктової лінійки послуг поштового зв’язку — скасування бандеролей. Відтак 1 липня 2023 Укрпошта більше не прийматиме та не доставлятиме бандеролі. Зауважимо: відміна бандеролей жодним чином не позначиться на гаманцях клієнтів: доставка по Україні бандеролі вагою до 0,25 кг коштує стільки ж, скільки і доставка листа аналогічної маси, тобто 18 грн для непріоритетного та 22,5 грн для пріоритетного відправлення. Вартість листа та бандеролі вагою до 1 кг коштує 36 грн та 45 грн, а вагою до 2 кг — 48 та 60 грн відповідно. Укрпошта звертається до клієнтів та закликає усіх, хто спеціально придбав марки для відправки бандеролей по Україні чи за кордон, використати їх до 1 липня», — йдеться у повідомленні.

В «Укрпошті» зазначили, що альтернативою бандеролям стануть листи, дрібні пакети та посилки.

«Зручність використання інших видів відправлень порівняно з бандеролями клієнти відчують вже при реєстрації першого відправлення: реєстрація посилки, листа чи дрібного пакета займає менше часу, оскільки не потрібно наклеювати марки для оплати. Крім того, їх, на відміну від бандеролей, можна оформити у будь-який зручний час в „Особистому кабінеті“, ще більше скоротивши час на перебування у відділенні», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що відміна бандеролей буде стосуватися і міжнародної доставки.

«До впровадження цих законодавчих змін команда Укрпошти готувалась завчасно, тому ще з 1 квітня 2023 була запущена вигідна альтернатива у вигляді продукту „Дрібний пакет PRIME“, який з 1 червня стане доступний і для США. „Дрібний пакет PRIME“ — вигідна альтернатива дрібному пакету рекомендованому, а також бандеролі. Поштова послуга розроблена спеціально для формату продажів в інтернеті і діє в 67 країнах, зокрема в Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії, а з 01 червня в США. „Дрібний пакет PRIME“ доставляється в поштову скриньку, обробляється в країні призначення в пріоритетному порядку та відстежується в усіх країнах мережі PRIME», — повідомили в «Укрпошті».

Раніше «ФАКТИ» писали, як відправити посилку з Німеччини до України та в зворотньому напрямку, а також про те, як пенсіонерам відмовитись від виплат на карту і отримувати гроші через Укрпошту.

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