«Може закінчитися онкологією»: доктор Комаровський — про те, чому не можна терпіти печію

Печія, для боротьби з якою можна використовувати банани, є, на жаль, поширеним симптомом серед українців. Відомий лікар Євген Комаровський категорично не радить терпіти печію. Про це він розповів у своєму YouTube-каналі.

«Категорично неприпустимо печію терпіти. Коли соляна кислота та пепсин потрапляють на слизову оболонку стравоходу вони викликають там тривалий запальний процес. І це може закінчуватися дуже серйозними проблемами, у тому числі онкологією. Тому печію не можна терпіти», — каже Комаровський.

Він пояснив, як виникає печія.

«Ось жираф ідеальна модель для того, щоб пояснити, що таке печія. Уявіть собі шлунок, до якого йде довга тонка трубка, яка називається стравохід. Вона з'єднує рот зі шлунком. Важливо, що в тому місці, де стравохід з'єднується зі шлунком, впадає в шлунок, у цьому місці знаходиться особливий круговий м'яз, який називає сфінктер. Це м'яз закриває вхід зі стравоходу до шлунка», — сказав лікар.

За словами Комаровського, якщо цей м'яз слабшає з якихось причин, то вміст шлунка потраплятиме в стравохід. Оскільки в шлунку знаходиться пепсин і соляна кислота, які потрапляючи в стравохід дратуватимуть слизову оболонку стравоходу, і це відчуття буде печією.

Печію можуть викликати кілька причин. Бувають ситуації, коли печія нетривала і прогнозована. Класична ситуація — це вагітність. Проте найчастішими причинами печії є зайва вага.

«Також є люди, у яких виробляється надмірна кількість соляної кислоти, як реакція на певний продукт. У багатьох це кава, томатний сік або газовані напої. Але якщо ви знаєте, що конкретний продукт викликає у вас печію, необхідно або виключити їх з раціону, або приймати разом із препаратами, які усувають печію», — додав лікар.

Раніше «ФАКТИ» писали, чого не слід робити при печії.

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram