Сода викликає «синдром рикошету»: чого не слід робити при печії

Зараз велика частина населення України харчується гірше, ніж до війни, а це може спричинити проблеми зі здоров'ям. Одним з неприємних симптомів є печія. Це ознака порушення травлення, з нею стикається чимало людей, і виникає вона не сама по собі.

— Печія з'являється тоді, коли кислий вміст шлунку у зворотному напрямку потрапляє в стравохід (це називається рефлюкс), що викликає подразнення слизової стравоходу. Стан проявляється неприємним відчуттям печіння різної тривалості та сили, — розповідає відома дієтологиня Світлана Фус. — Кислий вміст роз'їдає слизову оболонку стравоходу й, по суті, відбувається хімічний опік. У нормі вміст шлунку не потрапляє у стравохід, цьому перешкоджає сфінктер — круговий м'яз між шлунком і стравоходом, який щільно змикається після того, як їжа потрапила у шлунок. ⁣⁣

— Чому виникає печія? ⁣ ⁣ ⠀ ⁣⁣⠀

— Основних причин, в принципі, дві. Перша — слабкість сфінктера, друга — надмірне виділення соляної кислоти шлунком. Найчастіше печію провокують: склад їжі та порушення режиму харчування, стресові ситуації, прийом деяких ліків, наприклад аспірину, гостра, підсмажена, жирна їжа, алкоголь та куріння.⁣⁣⠀

— Часто люди запитують, чи можна пити соду під час печії?

— Дійсно, іноді люди вживають харчову соду, щоб позбутися печії. Однак робити цього не слід, бо полегшення буде нетривалим, а шкода — значною. Сода викликає «синдром рикошету», тобто після закінчення дії соди у шлунку збільшується секреція соляної кислоти — й печія посилюється.

Варто пам’ятати, що печія може бути не лише ознакою погрішностей у харчуванні, вона може також сигналізувати про серйознішу проблему, наприклад, бути першою ознакою таких захворювань, як гастрит, виразкова хвороба шлунку, захворювання жовчного міхура і жовчних шляхів. Тому якщо проблема печії повторюється, слід звернутися до лікаря.

Раніше дієтологиня Галина Сеник зруйнувала міфи про перші страви та порадила не їсти часто борщ тим, хто хочете схуднути.

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