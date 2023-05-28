37.11 / 37.61 40.08 / 40.81
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Обстріл окупантами Києва: з’явились фото наслідків нічної атаки дронів ворога

12:50 28 травня 2023
руйнування

Вночі 28 травня російські варвари намагалися вдарити по Києву за допомогою дронів-камікадзе «шахед».

Усі ворожі повітряні об'єкти, що летіли на столицю, були ліквідовані. Але внаслідок атаки є руйнування.

Фото опублікували у столичній поліції.

За даними поліції, загинув 41-річний чоловік, ще двоє людей (жінка та чоловік) отримали поранення, їх госпіталізовано.

Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі та понад шість автомобілів.

«Слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу росії на місто», — йдеться у повідомленні.

«У День Києва росіяни привітали мешканців столиці нічними обстрілами. Залякування та терор не знищуватимуть нашу сміливість. Київські рятувальники за роботою. Дякую!» — написав голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Він також опублікував фото роботи своїх підлеглих під час гасіння пожеж.

За інформацією керівника поліції Київської області Андрія Небитова, цієї ночі поліція Київщини отримала на лінію «102» 78 повідомлень про проліт повітряних об'єктів.

Наразі поліція фіксує наслідки падіння уламків у кількох районах області.

«Маємо незначні пошкодження транспортних засобів та будинків. На щастя, серйозних руйнувань немає. Дякую громадянам за своєчасне повідомлення про небезпеку, а сили ППО за успішну ліквідацію ворожих безпілотників», — додав Небитов.

Як повідомляли «ФАКТИ», цієї ночі Україна пережила наймасовішу повітряну атаку дронів. З 54 «шахедів» Сили ППО знищили 52.

518

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пригожин

Більше, ніж за 9 років в Афганістані: пригожин розповів про реальні втрати «Вагнера» у Бахмуті

Пугачова та Галкін

«Дайте людям шанс»: Галкін з коханою дружиною покидають Ізраїль

пес

Рибам — нові знайомства, Дівам — вирішення завдань, Тельцям — приємні звістки: гороскоп на 28 травня, день Секретного Песика 007

Алла Пугачова

Алла Пугачова розплакалася, але на похорон не поїде: чому Примадонна не попрощається з чоловіком Діани Гурцької

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту