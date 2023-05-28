Обстріл окупантами Києва: з’явились фото наслідків нічної атаки дронів ворога

Вночі 28 травня російські варвари намагалися вдарити по Києву за допомогою дронів-камікадзе «шахед».

Усі ворожі повітряні об'єкти, що летіли на столицю, були ліквідовані. Але внаслідок атаки є руйнування.

Фото опублікували у столичній поліції.



За даними поліції, загинув 41-річний чоловік, ще двоє людей (жінка та чоловік) отримали поранення, їх госпіталізовано.

Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі та понад шість автомобілів.



«Слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу росії на місто», — йдеться у повідомленні.

«У День Києва росіяни привітали мешканців столиці нічними обстрілами. Залякування та терор не знищуватимуть нашу сміливість. Київські рятувальники за роботою. Дякую!» — написав голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Він також опублікував фото роботи своїх підлеглих під час гасіння пожеж.

За інформацією керівника поліції Київської області Андрія Небитова, цієї ночі поліція Київщини отримала на лінію «102» 78 повідомлень про проліт повітряних об'єктів.

Наразі поліція фіксує наслідки падіння уламків у кількох районах області.

«Маємо незначні пошкодження транспортних засобів та будинків. На щастя, серйозних руйнувань немає. Дякую громадянам за своєчасне повідомлення про небезпеку, а сили ППО за успішну ліквідацію ворожих безпілотників», — додав Небитов.

Як повідомляли «ФАКТИ», цієї ночі Україна пережила наймасовішу повітряну атаку дронів. З 54 «шахедів» Сили ППО знищили 52.

518

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram