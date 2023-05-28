Замість «шашликів» опинився у військкоматі: у лісах Києва почали вручати повістки

У Києві працівники військкомату можуть вручати повістки навіть у лісі, під час приготування шашликів «на природі».

Про це повідомляє Дарницьке лісопаркове Господарство.

Лісівники дали зрозуміти, що вбачають у цьому користь, адже зараз ліси міста Києва неабияк потерпають від пожеж через велику рекреаційну навантаженість та недбалість відпочиваючих.

Тож вони спільно з представниками Деснянського районного управління ГУ ДСНС України у м. Києві, Деснянського управління поліції та військкомату нагадали відпочивальникам про адміністративне покарання, надали застережні листівки про поводження в лісах, алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, а заодно — вручали повістки для уточнення облікових даних.

Рейд у лісі

Нагадаємо, що повістка вважатиметься належно врученою лише під час особистого вручення з підписом у присутності двох свідків або зафіксованого відеозаписом.

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram