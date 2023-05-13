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Суспільство та люди

Мобілізація в Україні: у чому різниця між повісткою та оповіщенням

15:34 13 травня 2023
Мобілізація в Україні

На початку травня Верховна Рада затвердила пропозицію президента про продовження воєнного стану та мобілізації в країні на 90 днів, тобто як мінімум до кінця літа. Але окрім повісток, що їх отримують військовозобов'язані чоловіки, представники територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) можуть вручити ще й оповіщення.

В чому різниця між цими документами, УНІАН розповіли опитані юристи.

Отже, повістка — це документ-розпорядження, яке зобов'язує конкретну людину прибути в певний термін в ТЦК і СП, тоді як оповіщення — теж розпорядження від керівника районного (міського) ТЦК і СП, але на відміну від повістки його вручають не конкретній людині, а адресують:

  • органам місцевого самоврядування;
  • керівникам підприємств; установ та організацій;
  • навчальним закладам.

Оповіщення зобов'язує повідомити конкретних громадян про виклик в ТЦК і СП і забезпечити їхнє прибуття в зазначені терміни. Тобто по суті, оповіщення — цемеханізм, який ТЦК і СП використовують для вручення повісток військовозобов'язаним.

Тож по суті оповіщення не зобов'язує призовника до будь-яких дій, тоді як посадові особи, керівники підприємств, установ і т. п. після його отримання повинні:

  • повідомити військовозобов'язаних про те, що їм необхідно з'явитися у військкомат і стати на облік або уточнити свої дані;
  • забезпечити прибуття військовозобов'язаних в ТЦК і СП в терміни, зазначені в повістках (вони додаються до оповіщення).

За словами юриста адвокатського об'єднання T&T Partners Владислава Юрчака, останнє не означає неодмінної мобілізації, а може мати на меті уточнення інформації та обліку, формування резерву.

У той же час, якщо військовозобов'язаний отримав повістку, яка додавалася до оповіщення, і проігнорував її, то неявка до військкомату тягне за собою відповідальність.

Нагадаємо, що за новим рішенням уряду повістки вручатимуть незалежно від місця реєстрації українців, причому до їх вручення можуть залучати і працівників ЖЕКів (ОСМД).

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