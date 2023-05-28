Останнє мертве місто у війні: астрологиня розповіла, чи вдасться ворогу захопити Запоріжжя та Дніпро

Цього року загроза захоплення зависне лише над найближчими до зони конфлікту містами, але вони не будуть завойовані. Зокрема це стосується нещодавно обстріляного Дніпра та сусіднього Запоріжжя.

Про це сказала у інтерв'ю астролог Анастасія Макарова.

Чи стане Бахмут останнім знищеним українським містом чи на такі ж мертві території перетворяться й інші населені пункти?

«Бої за Бахмут для рф — безглузді, але є велика ймовірність, що після Бахмута сильно постраждає Донецьк та сусідні міста», — вважає фахівець.

На Донецькому напрямку на нас чекає складний і не найкращий варіант розвитку подій. Швидше за все, справа піде за чеченським сценарієм — мається на увазі затяжний конфлікт.

Також, на думку астрологині, для контрнаступу обрали не зовсім вдалий час, тому його початок буде дуже складним для України. І він буде тривалим.

«Поки що перспектива його початку — червень-липень цього року. Далі зона конфлікту зміститься у бік Донецька. Давно говорила про те, що людям бажано звідти їхати. Для цього ще є небагато часу», — вважає Макарова.

Дуже важкі бої будуть на сході восени — це має бути дуже напруженим періодом.

Ймовірно, що на нас чекає багаторічний конфлікт на сході, вважає астрологиня. І у світі буде багато таких конфліктів, які зараз загострюються. Поки що за проекціями закінчення основної фази війни в Україні відбудеться у 2023−2024 роках. Але навіть тоді питання Луганської та Донецької областей поки що не буде вирішене.

Нагадаємо, що на противагу колезі по цеху український астролог Влад Росс очікує переломної події у війні вже на початку травня — тоді на росію полетить армада ударних дронів, які будуть націлені на російські склади з боєприпасами. Тим часом, за його прогнозом, українські військові здійснюватимуть несподівані «вилазки» на територію країни-агресора.

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