Відома львівська кулінарна майстриня Лілія Цвіт, яка раніше розповіла, як готувати «аристократичний» польський пляцок, поділилася старовинним рецептом цибульників, пише «Шуба».

«Ми маємо знати свою кухню! Бо вона різноманітна, багата та цікава. Як і більшість наших старих рецептів, цибульники готуються легко, із найпростіших продуктів та виходять дуже смачними. Хрустка скоринка, м’якесенька, соковита серединка і неймовірний аромат смаженої цибульки. Цю смачну страву в нас подавали до розсолу або борщу. Також бабуся подавала їх як окрему страву зі сметаною чи кислим молоком. Повірте, це справжня смакота!» — вважає Цвіт.

Ця страва готується дуже просто, а смакує просто надзвичайно. У цьому рецепті кефір можна замінити на сметану, але треба стедити за консистенцією — вона не повинна бути занадто густою.

Інгредієнти (на 8 порцій): • Цибуля жовта ріпчаста4 шт.

• Сіль за смаком

• Кефір100 мл

• Яйце куряче, велике1 шт.

• Сода харчова0.5 ч. л.

• Горілка1 ст. л.

• Борошно200 г

• Олія3 склянки Спосіб приготування: Крок ¼

Наріжте цибулю тонкими напівкільцями. Перекладіть у миску, посоліть та перемішайте, залиште на 10 хвилин. Крок 2/4

Змішайте в мисці вінчиком яйця та кефір. Додайте соду, горілку та перемішайте. Крок ¾

Просійте у миску борошно та замісіть рідке тісто як на оладки. Додайте нарізану цибулю та добре перемішайте. Крок 4/4

Влийте в сковороду олію та поставте на вогонь, добре розігрійте. Ложкою викладіть в олію цибульники. Смажте на середньому вогні до золотистого кольору з обох сторін. Після приготування викладіть цибульники на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.

Раніше «ФАКТИ» опублікували цікавий рецепт котлет з цибулі, а також рецепт цибулевого супу від фіналіста «МайстерШефа».

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram