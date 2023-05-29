Вкрай не рекомендується поливати листя: основні правила поливу розсади

Щоб виростити хороший урожай овочів, слід знати, що вони дуже люблять сонце та вологу, тому якісний полив розсади приведе до гарного урожаю. Новачки часто ставлять питання про те, як часто поливати рослини у відкритому ґрунті, щоби не нашкодити. Відповіді на ці питання дали автори видання Teplitca.

«Розсада любить прикореневий полив. Вкрай не рекомендується поливати листя рослин. Може утворитися ефект оптичної лінзи під крапелькою води, і рослина загине від сонячного опіку. Ні в якому разі не використовуйте холодну воду. Вона створює сприятливі умови для розмноження патогенних мікроорганізмів, зокрема грибків. Простіше провести профілактику захворювання, ніж його вилікувати. Використання теплої води зовсім не означає, що її необхідно нагрівати».

Не варто забувати, що необхідно дати воді відстоятися хоча б пару годин. Набираємо воду ранком — поливаємо ввечері.

«При посадці розсади в лунку наливаємо багато води — не менше 1 літру. На наступний день так само. Пригортаємо, розпушуємо і лишаємо на тиждень рослину в спокої, даючи їй час адаптуватися і пристосуватися до нових умов росту. Постарайтеся запам'ятати ці досить прості правила, і у вас не виникне проблем з подальшим розвитком рослини».

Раніше «ФАКТИ» публікували шість найкращих народних засобів для підживлення розсади та рецепти їх приготування.

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