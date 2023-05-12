Дружина Усика зізналася у давній «любові» до росії (фото)

Дружина чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика Катерина, яка натякнула на близьку смерть володимира путіна, згадала 2014 рік і розповіла про свою давню «любов» до росії.

«Я дуже добре пам'ятаю 2014 рік. Рік, з якого все і почалося, — написала Катерина Усик в Instagram, вказавши місцем геолокації столицю Австрії Відень. — Я жила зі своєю сім'єю у Сімферополі (чудово жила за України). Коли настав день і раптом до нас зайшли ввічливі люди, все втратило сенс для мене.

Моє ставлення до расії було завжди негативним, ще задовго до всіх подій 9 років. Більшість людей хотіли до расії (думали, там краще).

Але телевізор це одне, а реальність інше. Усі йшли на референдум, тріумфували. А я запитала одного зі своїх сусідів, як це можливо? Адже коли твоя мама хворіє, ти не йдеш шукати нову (хто не зрозумів, мама — це країна).

У мене в голові не вкладається, як можна бути ображеними на свою країну. Вона тобі нічого не винна. Але ти маєш бути відданий їй, особливо якщо давав їй присягу.

Я знаю одне. Крим — вогонь. Багато хто чекає на Україну, а багато хто пакує валізи і біжить. І нехай тікають. Я згодна, у будь-якій країні є купа посліду, але, дивлячись на все те, що роблять українці, як вони підвелися, об'єдналися, як допомагають, увесь світ шокований. Я це чую постійно, перебуваючи у різних країнах.

Так ось, я пишаюся кожним, хто всю війну жодного разу не сумнівався у Нас та Нашій перемозі. Так і буде".

Зазначимо, що зовсім нещодавно Катерина Усик, яка частенько зганяла свою злість на рашистів їдкими постами в соцмережах, побувала в Україні після сімейної відпустки за кордоном (родина боксера побувала на узбережжі Середземного моря в Іспанії, а потім відвідала ОАЕ) і поділилася фото з прогулянки з чоловіком.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Олександра Усіка розповіла, чим поживилися рашисти у їхньому будинку під Києвом, і хто там живе зараз .

Фото Instagram

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