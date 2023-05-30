«єВідновлення»: оголошено другий етап програми

Кабінет Міністрів запускає другий етап програми «єВідновлення». Тепер українці, чиє житло було зруйноване внаслідок війни, зможуть отримати від держави кошти на будівництво будинку або придбання іншого житлового приміщення (орієнтовно — до 200 тисяч гривень), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль,

На засіданні уряду у вівторок, 30 травня. було затверджено постанову та формулу, за якою буде виплачуватися відповідна компенсація.

На що можна буде витратити кошти?

На будівництво будинку. У такому випадку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок.

На придбання квартири, іншого житлового приміщення — з використанням житлового сертифіката. Розмір компенсації буде розраховуватися Комісією за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об’єкта, рік забудови, площу об’єкта тощо. Передбачено також принцип, що розмір компенсації встановлюється на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням.

Також запроваджено можливість подачі заяви на отримання компенсації в рамках першого етапу програми (відновлення пошкодженого житла) без «Дії» або смартфона. Такі громадяни можуть звернутися до ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді. Там допоможуть заповнити заявку.

За даними уряду, на сьогодні вже подано понад 15 000 заяв на отримання компенсації.

Нагадаємо, що кошти на ремонт пошкодженого житла можна отримати лише на картку уповноваженого банку, який отримувач обере в «Дії». Скористатися цією програмою можуть всі українці, чиє житло зазнало руйнацій, підлягає відновленню і яке не було відремонтовано власними силами. Пріоритет надається, зокрема, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, членам сімей загиблих військових, мобілізованим.

Фото Офісу президента



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