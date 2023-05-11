Компенсація за пошкоджене житло: кому виплатять в першу чергу

В Україні стартувала програма «єВідновлення», у рамках якої власники пошкодженого житла можуть подати заявку на отримання компенсації за нього через «Дію». За першу добу успішно подали 3194 заяви, які вже опрацьовують. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Скористатися послугою можуть усі громадяни, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій, підлягає відновленню, і яке не було відремонтовано власними силами. Як повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець, пріоритет надаватимуть певним категоріям населення:

• учасникам бойових дій,

• людям з інвалідністю внаслідок війни,

• ветеранам війни,

• членам сімей загиблих військових,

• мобілізованим,

• багатодітним родинам,

• людям з інвалідністю І та ІІ групи,

• батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;

• опікунам/піклувальникам,

• прийомним батькам та патронатним вихователям,

• дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Раніше «ФАКТИ» писали, як отримати компенсацію за автомобіль, пошкоджений чи знищений внаслідок воєнних дій, а також, чи реально отримати компенсацію за зруйноване житло.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram