Компенсація за пошкоджене житло: кому виплатять в першу чергу
В Україні стартувала програма «єВідновлення», у рамках якої власники пошкодженого житла можуть подати заявку на отримання компенсації за нього через «Дію». За першу добу успішно подали 3194 заяви, які вже опрацьовують. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Скористатися послугою можуть усі громадяни, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій, підлягає відновленню, і яке не було відремонтовано власними силами. Як повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець, пріоритет надаватимуть певним категоріям населення:
• учасникам бойових дій,
• людям з інвалідністю внаслідок війни,
• ветеранам війни,
• членам сімей загиблих військових,
• мобілізованим,
• багатодітним родинам,
• людям з інвалідністю І та ІІ групи,
• батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;
• опікунам/піклувальникам,
• прийомним батькам та патронатним вихователям,
• дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.
Раніше «ФАКТИ» писали, як отримати компенсацію за автомобіль, пошкоджений чи знищений внаслідок воєнних дій, а також, чи реально отримати компенсацію за зруйноване житло.
Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах49
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