Використовувати кошти, виділені за програмою «єВідновлення», можна буде лише протягом року, — Шуляк

Програма «єВідновлення» передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджено внаслідок війни та може бути відремонтованим, грошової допомоги — заявку на неї можна подавати через «Дію».

Як зазначила очільниця Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, гроші можна буде використати протягом року.

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«У нас є досвід ковідних років, коли ми підтримували креативні індустрії та надавали можливість використовувати 1000 грн на придбання книжок, похід до кінотеатру, у театр. В цій програмі могли брати участь організації, які відповідали критеріям, визначених Кабміном. Тут буде така ж система співпраці з компаніями та отримання ними грошей, пов’язаними саме з будівельною сферою», — пояснила народна депутатка.

Вона нагадала, що програма передбачає виділення коштів лише у безготівковому вигляді. Під час розгляду заяви про надання компенсації комісія забезпечуватиме проведення обстеження пошкодженого об’єкта, в тому числі з метою встановлення факту ремонтних робіт, що виконані за рахунок інших джерел фінансування.

Раніше заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна зазначала, що одне й те саме житло може бути пошкоджено неодноразово. Власники такої нерухомості можуть подавати стільки заяв, скільки буде потрібно.

Ілюстративне фото зі сторінки Донецької ОВА

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