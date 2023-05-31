Дмитро Лунін: «Полтавщина вже перетворилася на міцну фортецю»

У повномасштабній війні Полтавщина стала надійним тилом для фронтових областей. Прийняла десятки тисяч переселенців, відправляла на звільнені території десятки тонн гуманітарної допомоги, техніки й укріпляла свою обороноздатність. Про це 30 травня, заявив глава Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін під час свого звіту за 2022 рік на сесії Полтавської облради.

За його словами, торік на потреби Сил оборони з обласного бюджету й бюджетів громад спрямували пів мільярда гривень, на таку ж суму надав допомогу й бізнес Полтавщини. За ці гроші зводили фортифікаційні споруди й закуповували авто, засоби зв’язку, бронежилети, тепловізори, одяг для силовиків і військових.

«Полтавщина перетворилася на фортецю. Сформовано кілька ліній ешелонованої оборони, зведено десятки кілометрів траншей та протитанкових ровів, кілька сотень ВОПів, бліндажів та капонірів», — зазначив Дмитро Лунін.

Він додав, що регіон прийняв 200 тисяч переселенців і забезпечив їм базові потреби.

«Ми зробили все, щоб наш дім став їхнім домом: евакуйовували людей із зони бойових дій, виділили десятки мільйонів гривень на ремонти приміщень і безкоштовне харчування, роздавали продуктові набори. Полтавщина першою в Україні розробила обласну програму підтримки ВПО. А вже незабаром відкриємо в Полтаві перше модульне містечко», — говорить Лунін.

Загалом, за словами начальника ОВА, область розподілила майже 6,5 тисячі тонн гуманітарної допомоги, яку видавали переселенцям, постачали на Харківщину, Сумщину, до Херсонської та Миколаївської областей, а також Запоріжжя.

Дмитро Лунін зазначає, що, попри воєнний стан, медицина залишалася пріоритетом області: «Можемо похвалитися новим потужним обладнанням — нові МРТ, рентген-апарат, 3D УЗД-апарат. А вже цього року в області запрацює перший лінійний прискорювач разом із КТ для лікування раку. Унікальність такого лінійного прискорювача в тому, що він опромінює будь-яку локалізацію пухлини, не вражаючи здорові тканини».

Попри війну, на Полтавщині торік ремонтували місцеві дороги, додає начальник ОВА. Громади виділили 320 млн грн зі своїх бюджетів. А цьогоріч планують капітально оновити 26 км автошляхів.

Лунін окремо звертає увагу на забезпечення Кременчука теплом після руйнації місцевої ТЕЦ: «Найбільше від обстрілів постраждала Кременчуцька громада — зруйновано Кременчуцьку ТЕЦ, нафтопереробний завод та інші інфраструктурні об'єкти. Завдяки плідній співпраці держави, області й міста вдалося пройти опалювальний сезон та напрацювати рішення, які дадуть змогу забезпечити резервне джерело опалення для жителів Кременчука й надалі».

Нагадаємо, раніше Дмитро Лунін повідомляв, що на Полтавщині відкрили перший Центр реабілітаційної медицини. Там «ставлять на ноги» найважчих пацієнтів після поранень на війні чи, наприклад, після травм в аваріях. Ключове обладнання — це роботизований комплекс з Південної Кореї, який навчає пацієнта заново ходити.

Також нещодавно на Полтавщині вперше виконали трансплантацію серця.

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