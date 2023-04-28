Приготувати рідке добриво з кропиви самостійно: поради щодо підживлення моркви

Морква — популярний овоч на городі, але вона потребує багато поживних речовин. Щоб коренеплоди згодом мали гарний смак, важливо вибрати правильне добриво. Ви можете зробити власне за допомогою простих засобів, яке не лише забезпечить рослини поживними речовинами, але й захистить їх, пише guterboden.

Перед посівом моркви слід удобрити ґрунт. Для моркви підходять органічні добрива, які вносяться в ґрунт. Підходящі добрива: перепрілий гній, зрілий компост, ріжкова стружка. Важливо, щоб добриво було дрібно розсипчастим, інакше коренеплодам може бути перешкода в рості. Це призводить до викривлення або сильного розгалуження коренеплодів. Через це моркву важко збирати, а частина коренеплодів обламується.

Протягом сезону моркву слід підживлювати рідким добривом кожні два-три тижні. Ви можете використовувати комерційні добрива в рідкій формі. Також можна використовувати рідкий гній. Наприклад, свіжий гній, розчинений у воді, є дуже багатим на поживні речовини.

Морква часто атакується шкідниками. Великою проблемою є морквяна муха. Ризик зараження можна зменшити за допомогою змішування культури з цибулею, але морква від неї не застрахована. Ще один спосіб підтримати моркву в боротьбі зі шкідниками та хворобами — це використання рослинного рідкого добрива. Кропив'яне рідке добриво особливо корисне для моркви. Воно забезпечує багато поживних речовин і зміцнює рослину.

Ви можете легко приготувати рідке добриво з кропиви самостійно. Для цього грубо наріжте кропиву і наповніть нею відро на 2/3. Потім залийте водою і накрийте відро. Рідке добриво готове, коли рослинний матеріал значною мірою розкладеться. Розведіть його у співвідношенні 1:10 водою для поливу.

Нагадаємо про маленькі хитрощі поливу моркви, щоб вона виросла соковитою та солодкою.

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