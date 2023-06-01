Український чемпіон світу зіграв шикарне весілля у Грузії під «живі» пісні Тіни Кароль (відео)

Чемпіон світу у складі збірної України U20 Георгій Цитаїшвілі, який змінив громадянство нашої країни на грузинське, зіграв пишне весілля з коханою Софією на своїй історичній батьківщині.

Футболіст влаштував шикарне свято з виїзною церемонією. Гостей розважала «живим» співом Тіна Кароль, також на честь молодят прогримів святковий салют.

До речі, не обійшлося й без ложки «зради» — на урочистість також було запрошено ексфутболіста збірної України Івана Ордеця, який лише наприкінці червня минулого року залишив московське «Динамо» та перейшов на правах оренди до німецького «Бохуму» (при цьому його контракт, як і раніше, належить клубу з країни-терориста).

Додамо, що нинішнього сезону Цитаїшвілі, контракт якого належить київському «Динамо», виступав на правах оренди в польському «Леху». У складі клубу з Лодзя футболіст провів у всіх турнірах 29 матчів, у яких забив один м'яч та віддав дві гольові передачі. Наприкінці червня термін його оренди у «Леху» завершується, але про подальші плани Цитаїшвілі поки невідомо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Динамо» та збірної України Олег Гусєв одружився втретє.

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