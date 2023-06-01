«Дуже швидко зношуються»: п'ятиразовий чемпіон Англії поділився «інтимним» секретом перемог

Бразильський голкіпер Едерсон, який став із «Манчестер Сіті» вп'яте в кар'єрі чемпіоном Англії, розкрив «секрет» своєї успішної гри у складі «міщан». При цьому журналістам вдалося вивести футболіста на доволі інтимні одкровення.

«У мене є свій ритуал: я одягаю одну й ту саму білизну на кожну гру. На кожен матч я ношу одні й ті ж труси… При цьому мені вистачає їх лише на один сезон, адже вони дуже швидко зношуються», — наводить слова Едерсона Twitter сайту SPORTbible.

Відео найкращих сейвів Едерсона

Додамо, що в сезоні, що завершився, англійської прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» разом із «Ньюкаслом» може похвалитися найнадійнішою обороною (лише 33 пропущених м'ячі), а сам бразилець відіграв 35 із 38 матчів у чемпіонаті.

Також 10 червня у Стамбулі на Олімпійському стадіоні в поєдинку з міланським «Інтером» Едерсон може додати до своєї колекції трофеїв перший у кар'єрі кубок Ліги чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол «Манчестер Сіті» у ворота «Реала» в півфіналі Ліги чемпіонів був забитий із грубим порушенням правил.

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