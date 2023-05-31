Постійно провітрюйте салон: яка небезпека чатує на власників новеньких автомобілів

Науковці виявили, що запах нових автомобілів, які українці незабаром зможуть купувати через «Дію», може викликати серйозні захворювання у людини, якщо довго перебувати в салоні. Вони з'ясували, що у новій машині всього за 15−25 хвилин людина отримує величезну кількість шкідливих речовин, які негативно впливають на його здоров'я, пише storinka.com.ua.

Справа в тому, що в салоні, що недавно зійшов з конвеєра, присутні різні хімічні сполуки, які виділяються з оббивки сидінь, пластмасових деталей і клею. Вони можуть спричинити астму та інші хвороби. Також салон виділяє пари отруйних речовин, що мають накопичувальний ефект, згодом вони також можуть сильно вдарити по здоров'ю. У результаті сильне отруєння сполуками та металами здатне викликати глобальні проблеми.

Наприклад, вдихання парів бензолу підвищує ризик виникнення раку крові та анемії, а формальдегід погано впливає на ЦНС. Також страждає репродуктивна система, печінка, нирки.

Проте, вчені впевнені, що новий салон небезпечний лише перші півроку. Щоб уникнути проблем зі здоров'ям, слід регулярно провітрювати автомобіль, чистити салон, ставити машину в тінь і не сидіти в припаркованому транспорті.

Раніше «ФАКТИ» писали, які автомобілі краще не купувати, а також про те, які дизельні авто найкращі з тих, що можна купити в Україні.

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