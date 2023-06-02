Саманта повертається: Кім Кетролл погодилася зніматися в продовженні культового серіалу «Секс і місто»

На 22 червня компанія HBO Max запланувала прем'єру другого сезону серіалу «І просто так», який є продовженням культового шоу «Секс і місто». Перший сезон дещо розчарував шанувальників, багато в чому через відсутність у ньому Саманти Джонс. Актриса Кім Кетролл категорично відмовилася зніматися в цій ролі знову. Вона не приховувала, що вже багато років перебуває в дуже поганих стосунках із Сарою Джессікою Паркер, яка грає Керрі Бредшоу.

У 2022 році Кім дала велике інтерв'ю Variety і відверто розповіла виданню про те, чому залишила один із найуспішніших телепроєктів усіх часів. Ба більше, Кетролл зізналася, що перестала спілкуватися з колегами по серіалу.

«Я думаю, ми були просто колегами. Колеги мені не друзі. На мій погляд, це професійно», — зазначила актриса.

І ось напередодні прем'єри другого сезону стало відомо, що Кім порушила обіцянку ніколи більше не грати Саманту. Саманта Джонс з'явиться в одному з епізодів!

Як повідомляє британська газета The Daily Mail, це буде всього одна сцена. За сценарієм Саманта переїхала з Нью-Йорка до Лондона. І ось вона звідти телефонує Керрі Бредшоу.

Про що говорять колишні подруги, творці серіалу розповідати не хочуть — тримають інтригу. Деякі шанувальники припустили, що реальна ворожнеча між Кім і Сарою Джессікою буде перенесена на екран. І ця сцена в другому сезоні «І просто так» стане моментом сварки Саманти і Керрі.

Поки ж відомо, що її знімали в обстановці найсуворішої секретності 22 березня в Нью-Йорку. На знімальний майданчик 66-річна Кетролл приїхала на тонованому позашляховику. У списках акторів, які мали бути задіяні того дня, її ім'я не значилося. Усі були «шоковані та вкрай заінтриговані». Кім після завершення зйомки ні з ким не розмовляла — просто поїхала. Це дещо образило Синтію Ніксон і Крістін Девіс, двох інших її партнерок за серіалом «Секс і місто».

Також відомо, що в другому сезоні «І просто так» з'явиться ще один важливий персонаж з оригінального серіалу. Це бойфренд Керрі Бредшоу Ейдан Шоу. Його знову зіграє актор Джон Корбетт.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у двох фільмах поспіль подруги Меган Маркл відпускають образливі жарти на адресу принцеси Уельської.

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