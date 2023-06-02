Після подорожчання електрики на ній можна заощадити вдвічі: як це зробити

В Україні ввели єдиний тариф на електроенергію, збільшивши його до 2,64 грн за кВт-годину, але, у той же час, уряд не став скасовувати нічний тариф, який є значно меншим.

Як пише «Обозреватель», якщо у нічний період споживати до 250 кВт-год на місяць, то тариф становить 1,32 грн за кВт-годину.

Щоб заощаджувати кошти, необхідно встановити двозонний лічильник, а також подати заявку до свого постачальника електроенергії.

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Втім, за даними видання, наразі у деяких містах є великі черги на встановлення таких лічильників. Деяким клієнтам повідомляють, що їхня черга підійде лише у листопаді цього року.

Зазначається, що підключення нічного тарифу безкоштовне, але громадяни мають придбати двозонні лічильники власним коштом, заплативши від 1,6 тис. до 2,4 тис. грн.

Про те, як правильно знімати показання двозонних лічильників електрики, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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