Є нюанси: киянам пояснили, як правильно знімати показання двозонних лічильників електрики

Двозонний лічильник дозволяє зменшити витрати на електроенергію до 50%. На відміну від звичайного, він фіксує не тільки обсяг використаної електроенергії, а й час її споживання. Тому власники таких лічильників сплачують лише половину вартості електроенергії, що була використана з 23:00 до 7:00. Енергопостачальна компанія YASNO, яка раніше повідомила як платити за електрику без комісії, пояснює: щоб навпаки не збільшити свої витрати, необхідно знати, які індекси на лічильнику означають денні та нічні показники, та не сплутати їх при передачі.

Як повідомляє Офіційний портал Києва, понад 250 тисяч власників житла у столиці використовують двозонні електролічильники. В залежності від моделі та параметрів, кожне показання, яке відображається на екрані лічильника, має свій індекс. Розглянемо, які індекси означають показання за тарифами «день», а які «ніч» на прикладі трьох найпопулярніших лічильників: GAMA, NIK, MTX.

На екрані двозонного лічильника з інтервалом 10 секунд послідовно відображаються:

• показання за тарифом «день» (з 7:00 до 23:00);

• показання за тарифом «ніч» (з 23:00 до 7:00);

• загальний обсяг спожитої електроенергії.

GAMA:

На лічильниках GAMA індекс «15.8.2» вказує на тариф «день», а індекс «15.8.1» — на тариф «ніч». Загальний обсяг спожитої електроенергії відображається за індексом «15.8.0».

NIK:

В залежності від типу лічильників NIK електроенергія за тарифом «день» має індекс «1.8.2"/"15.8.2"/"Т22», а за тарифом «ніч» — «1.8.1"/"15.8.1"/"Т21». Загальний обсяг: «1.8.0"/"15.8.0"/"Т2».

MTX:

На лічильниках МТХ індекс «1.8.2» вказує на тариф «день», індекс «1.8.1» — на тариф «ніч», «1.8.0» — загальний обсяг.

Саме ці показання слід передавати щомісяця у встановлені терміни. У разі, якщо обсяг спожитої електроенергії є нереально малим або аномально великим, необхідно одразу звернутися до оператора системи розподілу. Адже саме оператор системи розподілу передаватиме обсяги в YASNO для формування рахунків.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як уникнути переплат за електроенергію, а також про те, коли в Україні можуть підвищити тарифи за електрику.

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