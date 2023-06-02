Колишній чоловік Ані Лорак знов одружується

Ексчоловік Ані Лорак, ресторатор Мурат Налчаджіоглу, який виявився більшим патріотом, ніж співачка-зрадниця, знову збирається одружитися. Його обраниця — українська візажистка Лілія Реус. Пара давно вже разом, а нещодавно засвітилася на пляжі Домінікани під час подорожі.

Мурат і Лілія на відпочинку у Домінікані

Відомо, що весілля пари пройде в одному з заміських ресторанів Києва вже у суботу, 3 червня.

Нагадаємо, Мурат та Ані Лорак розійшлися у 2019 році — вони були разом понад десять років. Причиною розриву стала невірність Мурата. У 2021 році бізнесмен став зустрічатися з Лілією. У Мурата з Ані Лорак є 11-річна донька Софія. Лілія теж має доньку від попереднього шлюбу. На початку року пара зі своїми дітьми разом проводила час у паризькому Діснейленді.

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