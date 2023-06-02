36.96 / 37.45 39.85 / 40.56
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Колишній чоловік Ані Лорак знов одружується

19:38 2 червня 2023
Мурат Налчаджіоглу

Ексчоловік Ані Лорак, ресторатор Мурат Налчаджіоглу, який виявився більшим патріотом, ніж співачка-зрадниця, знову збирається одружитися. Його обраниця — українська візажистка Лілія Реус. Пара давно вже разом, а нещодавно засвітилася на пляжі Домінікани під час подорожі.

Мурат і Лілія на відпочинку у Домінікані

Відомо, що весілля пари пройде в одному з заміських ресторанів Києва вже у суботу, 3 червня.

Нагадаємо, Мурат та Ані Лорак розійшлися у 2019 році — вони були разом понад десять років. Причиною розриву стала невірність Мурата. У 2021 році бізнесмен став зустрічатися з Лілією. У Мурата з Ані Лорак є 11-річна донька Софія. Лілія теж має доньку від попереднього шлюбу. На початку року пара зі своїми дітьми разом проводила час у паризькому Діснейленді.

«ФАКТИ» писали про те, що російські пропагандисти вирішили посварити Вайкуле та Ротару.

90

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Леся Нікітюк

«Жах»: мережа відреагувала на кандидатуру нової «Холостячки»

овочі

Потрібна лише одна сигарета: дайте це підживлення розсаді, і врожай помідорів або огірків буде вдвічі більшим (відео)

Автомобільний вогнегасник

Можна оскаржити і не платити: юристи назвали «популярний» штраф для водіїв, який насправді не має законної сили

Приват24

Великий збій у роботі «Приват24»: що відомо на цей момент

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту