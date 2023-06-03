Експрес-десерт без випікання: ніжний та легкий, саме для спекотного літа
Випікання солодощів — справжнє мистецтво, підвладне не кожному. Інша справа десерти без випічки — це смачно та швидко, немає необхідності поратися з духовкою. Все просто, торт або рулет досить охолодити й потім смакувати разом з малечею.
Інгредієнти у таких десертах різноманітні. До прикладу, в наступному рецепті, який пропонує канал «Смачно та просто», за основу взяте печиво савоярді.
Інгредієнти:
савоярді 200 г
вершки 30% 400 мл
цукрова пудра 5 ст. л
маскарпоне 200 г
ванілін до смаку
молоко
Приготування:
Вершки, сир Маскарпоне та цукрову пудру збити до стійких піків.
Начинку рівномірно (шарами) викласти на печиво.
Повторити бажану кількість шарів.
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