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«Зробіть приємне своїм дітям»: рецепт смачного полунично-шоколадного торта від дієтологині Світлани Фус

18:24 2 червня 2023
Торт із полуницею

Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше розповіла, як приготувати суперкорисний салат з полуниці, шпинату та горіхів, запропонувала фоловерам зробити приємне своїм дітям, поділившися рецептом полуничного торту.

За її словами, за бажанням до крему можна додати ще й кокосову стружку.

⁣⁣
Інгредієнти:⁣⁣⠀

  • 2 яйця (130 г)⁣⁣;
  • 1 ст. л. гарячої води;
  • 40 г цукру;
  • ванілін⁣⁣;
  • 40 г крохмалю⁣⁣;
  • 45 г цільнозернового борошна⁣⁣;
  • 4 г розпушувача⁣⁣.

Для начинки:

  • 160 г вершків/сметани 30%;
  • 40 г чорного шоколаду⁣⁣;
  • 200 г свіжої полуниці⁣⁣;
  • жменька мигдальних пелюсток⁣⁣.

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Приготування: ⁣⁣⠀

  • Розігріти духовку до 180°.
  • Білки збити з водою, додати цукор з ваніліном і продовжити збивати до стійких піків. Додати жовтки, а потім просіяне борошно з крохмалем і розпушувачем. Акуратно перемішати.⁣⁣⠀
  • Дно форми покрити папером для випічки та змастити маслом. Бортики не змащувати. Перекласти тісто у форму та випікати близько 20−25 хвилин. Духовку не відкривати, доки бісквіт не стане золотавим.⁣⁣⠀
  • Холодні вершки збити. Розтопити шоколад на водяній бані та влити у вершки тонким струмком, весь час перемішуючи.⁣⁣⠀
  • Бісквіт вийняти з духовки та остудити на решітці. Розрізати його вздовж на два коржі однакової товщини. Вирівняти поверхню бісквіту, зрізавши тонкий шар із верхнього коржа.⁣⁣⠀
  • Намастити нижню частину бісквіту кремом, накрити її верхнім коржем. Покрити торт кремом зверху та з боків. Зрізану верхівку бісквіту рокришити. Крихтами обробити боки торту.⁣⁣⠀
  • Полуницю розрізати на половинки та прикрасити торт зверху.
  • У варення додати ложку води й підігріти. Змастити полуниці варенням та посипати торт мигдалем.⁣⁣⠀

Раніше кондитерка Юлія Сімончук розповіла, як приготувати шпинатний торт з полуницею.

Фото — скріншот
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