«Зробіть приємне своїм дітям»: рецепт смачного полунично-шоколадного торта від дієтологині Світлани Фус

Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше розповіла, як приготувати суперкорисний салат з полуниці, шпинату та горіхів, запропонувала фоловерам зробити приємне своїм дітям, поділившися рецептом полуничного торту.

За її словами, за бажанням до крему можна додати ще й кокосову стружку.

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Інгредієнти:⁣⁣⠀ 2 яйця (130 г)⁣⁣;

1 ст. л. гарячої води;

40 г цукру;

ванілін⁣⁣;

40 г крохмалю⁣⁣;

45 г цільнозернового борошна⁣⁣;

4 г розпушувача⁣⁣. Для начинки:⠀ 160 г вершків/сметани 30%;

40 г чорного шоколаду⁣⁣;

200 г свіжої полуниці⁣⁣;

жменька мигдальних пелюсток⁣⁣.

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Приготування: ⁣⁣⠀ Розігріти духовку до 180°.

Білки збити з водою, додати цукор з ваніліном і продовжити збивати до стійких піків. Додати жовтки, а потім просіяне борошно з крохмалем і розпушувачем. Акуратно перемішати.⁣⁣⠀

Дно форми покрити папером для випічки та змастити маслом. Бортики не змащувати. Перекласти тісто у форму та випікати близько 20−25 хвилин. Духовку не відкривати, доки бісквіт не стане золотавим.⁣⁣⠀

Холодні вершки збити. Розтопити шоколад на водяній бані та влити у вершки тонким струмком, весь час перемішуючи.⁣⁣⠀

Бісквіт вийняти з духовки та остудити на решітці. Розрізати його вздовж на два коржі однакової товщини. Вирівняти поверхню бісквіту, зрізавши тонкий шар із верхнього коржа.⁣⁣⠀

Намастити нижню частину бісквіту кремом, накрити її верхнім коржем. Покрити торт кремом зверху та з боків. Зрізану верхівку бісквіту рокришити. Крихтами обробити боки торту.⁣⁣⠀

Полуницю розрізати на половинки та прикрасити торт зверху.

У варення додати ложку води й підігріти. Змастити полуниці варенням та посипати торт мигдалем.⁣⁣⠀

Раніше кондитерка Юлія Сімончук розповіла, як приготувати шпинатний торт з полуницею.

Фото — скріншот

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