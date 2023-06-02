«Зробіть приємне своїм дітям»: рецепт смачного полунично-шоколадного торта від дієтологині Світлани Фус
Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше розповіла, як приготувати суперкорисний салат з полуниці, шпинату та горіхів, запропонувала фоловерам зробити приємне своїм дітям, поділившися рецептом полуничного торту.
За її словами, за бажанням до крему можна додати ще й кокосову стружку.
Інгредієнти:⠀
- 2 яйця (130 г);
- 1 ст. л. гарячої води;
- 40 г цукру;
- ванілін;
- 40 г крохмалю;
- 45 г цільнозернового борошна;
- 4 г розпушувача.
Для начинки:⠀
- 160 г вершків/сметани 30%;
- 40 г чорного шоколаду;
- 200 г свіжої полуниці;
- жменька мигдальних пелюсток.
Читайте також: Пропускаєш сніданок — набираєш вагу: відома дієтологиня пояснила, як організму шкодить відмова від ранкового прийому їжі⠀
Приготування: ⠀
- Розігріти духовку до 180°.
- Білки збити з водою, додати цукор з ваніліном і продовжити збивати до стійких піків. Додати жовтки, а потім просіяне борошно з крохмалем і розпушувачем. Акуратно перемішати.⠀
- Дно форми покрити папером для випічки та змастити маслом. Бортики не змащувати. Перекласти тісто у форму та випікати близько 20−25 хвилин. Духовку не відкривати, доки бісквіт не стане золотавим.⠀
- Холодні вершки збити. Розтопити шоколад на водяній бані та влити у вершки тонким струмком, весь час перемішуючи.⠀
- Бісквіт вийняти з духовки та остудити на решітці. Розрізати його вздовж на два коржі однакової товщини. Вирівняти поверхню бісквіту, зрізавши тонкий шар із верхнього коржа.⠀
- Намастити нижню частину бісквіту кремом, накрити її верхнім коржем. Покрити торт кремом зверху та з боків. Зрізану верхівку бісквіту рокришити. Крихтами обробити боки торту.⠀
- Полуницю розрізати на половинки та прикрасити торт зверху.
- У варення додати ложку води й підігріти. Змастити полуниці варенням та посипати торт мигдалем.⠀
Раніше кондитерка Юлія Сімончук розповіла, як приготувати шпинатний торт з полуницею.
Фото — скріншот
⠀
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram