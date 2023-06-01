Дуже смачне та ніжне морозиво «Баунті»: справжня насолода в гарячу літню спеку (відео)

У морозива «Баунті» — приємний кокосовий смак, як у відомого шоколадного батончика. І готувати його вдома теж легко, особливо перед приходом періоду літньої спеки.

Як зробити, розповіли автори Telegram-каналу «Мамині рецепти».

Вам знадобляться:

вершки (33%) — 500 мл

згущене молоко — 200 гр

ванільний цукор — 1 ч. л

кокосова стружка — 2 ст. л

Як готувати

Вершки виливаємо у велику миску і збиваємо. Додаємо ваніль, кокосову стружку і згущене молоко, добре перемішуємо. Перекладаємо в порційні форми, або у великий лоток.

Відправляємо у холодильник до повного застигання, після чого поливаємо шоколадом.

Порада: у шоколад краще додати кокосове масло — так консистенція шоколаду буде рідкою і не застигатиме.

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